Addio allo scrittore Pietro Citati

È venuto a mancare, all’età di 92 anni, Pietro Citati. A darne la notizia è Repubblica, quotidiano nazionale con cui lo scrittore, saggista e critico letterario, collaborava da anni.

Nato a Firenze, il 20 febbraio del 1930, Citati ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza a Torino, per poi trasferirsi in Liguria. Dopo aver completato gli studi in Lettere Moderne alla Normale di Pisa, ha iniziato da subito la sua carriera di critico, collaborando con riviste tra cui Il Punto, L’approdo e Paragone.

Citati ha dedicato la sua vita allo studio e alla scrittura, approfondendo in particolar modo il mondo antico e le biografie di grandi figure della letteratura, come Manzoni, Kafka, Goethe, Tolstoj, Katherine Mansfield e molti altri.

Vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, ricordiamo inoltre che nel 1970 gli fu assegnato il Viareggio con il suo Goethe, pubblicato da Mondadori; mentre nel 1984 vinse il Premio Strega con Tolstoj, biografia romanzata dell’omonimo scrittore russo edita dalla casa editrice Longanesi (entrambe le opere sono state poi ripubblicate da Adelphi).

Il Corriere della Sera, altro quotidiano con cui Citati collaborava assiduamente, lo ricorda in un toccante articolo in cui ne racconta la profonda cultura e il raffinato carattere: “Si definiva «preciso e pedantesco» quando si trattava di applicarsi a un’opera, ma anche «assoluto dilettante» di fronte a molti argomenti. In fondo il critico, osservava, non è altro che «una foglia o un piccolo ramo di un’immensa pineta». Amava molto la cultura antica e aveva a lungo diretto la prestigiosa collana Scrittori greci e latini della Fondazione Lorenzo Valla. Lo affascinavano le antinomie riscontrabili in quel patrimonio immenso sui temi più vitali per la l’uomo”.

Alcuni dei suoi scritti sono stati raccolti e pubblicati nel 2006 all’interno di un Meridiano Mondadori intitolato La civiltà letteraria europea, a cura di Paolo Lagazzi.

Tra le sue ultime opere, scritte in età avanzata, citiamo Leopardi (Mondadori, 2010), I Vangeli (Mondadori, 2014), Il silenzio e l’abisso (Mondadori, 2018).