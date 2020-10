Perché è meglio non usare il pavimento come una libreria

Creare pile di libri sul pavimento è un buon modo per organizzare i propri volumi? Non proprio. Per una serie di ragioni…

Recentemente la rivista Bookriot ha ospitato una lista di buoni motivi per cui sarebbe meglio non impilare i libri sul pavimento, anche nel caso in cui non si possedesse una libreria (o nel caso in cui i libri siano diventati così tanti da non starci più, nella biblioteca di casa).

Se siete tra coloro che invece apprezzano questa modalità di organizzazione dei volumi e volete saperne di più, o se invece siete curiosi di scoprire qualche motivo in più per convincervi a comprare quella libreria che vi piace tanto, ecco i punti salienti:

È più difficile trovare un libro

Le librerie offrono infiniti (e molto discussi) modi per ordinare i propri libri: per autore, per casa editrice, per nazionalità, per colore della copertina… ma impilare i libri per terra rende più complicato fare divisioni (numerose pile? pile una sopra l’altra a estremo rischio di caduta?) e rimaneggiarle ogni volta che entra un altro titolo a far parte della categoria di turno (e sappiamo che è un’eventualità che capita spesso!).

Si sporcano più facilmente

Tenere i libri a contatto con il pavimento è un modo per assicurarsi che si riempano ancora di più di polvere rispetto a quanto già ci si aspetterebbe in una libreria (la ragione per cui le librerie a vetrinetta sono le migliori amiche degli amanti dei libri immacolati), senza contare che potrebbero venire in contatto con briciole, batuffoli di peli degli animali da compagnia, o con dell’acqua rovesciata a terra per sbaglio…

È più difficile ricordare che libri si hanno

Uno dei trucchi utilizzati da chi vuole leggere di più è quello di tenere dei libri sempre vicino: in borsa, sul comodino, sulla scrivania, etc… Persino averli ordinati sulla libreria permette ogni tanto di buttare un occhio sui titoli, soprattutto a quelli che si trovano sui ripiani ad altezza dello sguardo. Impilare i libri sul pavimento, invece, porterebbe alcuni volumi (soprattutto quelli alla base della pila) a finire presto nel dimenticatoio.

Potrebbero diventare un pericolo

Gli oggetti che finiscono per terra creano sempre pericolose occasioni d’inciampo e di incidenti domestici, così come anche i mobili lì da sempre, su cui prima o poi si finisce per sbattere dolorosamente le dita dei piedi. Perché aumentare il rischio con nuovi ingombri (spigolosi) in giro per casa?