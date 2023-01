Addio allo scrittore triestino Pino Roveredo

Nato nel 1954 a Trieste, è venuto a mancare a 69 anni lo scrittore Pino Roveredo. Malato da tempo, era ricoverato da alcuni giorni, ed è morto nella notte.

“Scrittore degli ultimi” (si pensi ad esempio alla raccolta di racconti del 1997 Una risata piena di finestre), come viene ricordato in queste ore di lutto, Roveredo ha pubblicato diversi romanzi e racconti. Non ha avuto un’infanzia semplice, e ha debuttato con l’autobiografico Capriole in salita (1996), in cui si è confrontato con il tema dell’alcolismo. Nel 1998, in La città dei cancelli, ha narrato il mondo del carcere. Nel 2005 la vittoria del prestigioso premio Campiello, conMandami a dire, altra raccolta di racconti.

Arriva non a caso il ricordo della Fondazione Il Campiello: “Con Pino Roveredo perdiamo uno degli scrittori più importanti della letteratura italiana contemporanea. Un uomo speciale che il Premio Campiello ha avuto l’onore di premiare e che ricorderemo sempre, oltre che per la sua penna ispirata, per la caratura morale. Il suo impegno sociale e letterario nei confronti degli “ultimi” sarà l’eredità più grande che dovremo raccogliere. Per questo tutta la Fondazione Il Campiello lo ricorda con grande affetto e riconoscenza”.

In una bella intervista rilasciata a Mangialibri, lo scrittore triestino ha spiegato: “Il silenzio è un privilegio che ho imparato dai miei genitori sordomuti, ed è un silenzio capace di pensare, osservare, riflettere, e di affrontare la pesantezza dei propri rumori. Un silenzio che mi ha permesso e permette di frequentare la pazienza dell’ascolto, e di usarla nel mio lavoro di operatore di strada, e anche nel piacere di fare l’autista di parole quando incontro e mi scontro con le storie degl’altri, e caricando le loro storie le trasporto su carta”.