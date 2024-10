Le poesie di Paolo Di Stefano, con i disegni di Tullio Pericoli

Se ti prendo la mano e ne sfioro

i solchi i piccoli buchi

in fila ne pizzico il dorso

ne mordicchio la polpa il saliscendi

lungo le dita lungo

la vita che si perde nei polsi.

Paolo Di Stefano, firma del Corriere della Sera e autore di diversi libri (saggi, inchieste e romanzi), torna dopo molti anni alla poesia, pubblicando per Manni Negli anni (con 16 disegni di Tullio Pericoli).

Nato ad Avola, in provincia di Siracusa, nel 1956, Di Stefano propone una selezione di poesie familiari, scritte in oltre trent’anni: “versi d’occasione dedicati ai figli, ai giochi verbali dell’infanzia, allo stupore del linguaggio filosofico dei bambini; versi dedicati a rapimenti d’amore, a una quotidianità fatta di gesti minimi, a certe vacanze svizzere in montagna, alla fauna e alla flora alpina, presenze illusorie o salvifiche in tempi di tragedia e di guerra per il mondo”.

E ancora, “versi sulla clausura da contagio, impensabilmente produttiva di immagini, pensieri, fantasie, voci, memorie”.

Infine, un prosimetro rivolto alla madre, ai suoi ultimi giorni e al dialogo che si accende dopo la morte.

Il filo conduttore è riassunto nel distico di Goethe che apre il libro (Fai che l’inizio e la fine

/ si uniscano in un solo punto): “il contatto, cercato e fuggito, tra l’inizio e la fine, tra la vita che si esprime nel pieno della gioia e la vita che si congeda”.