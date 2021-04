La cerimonia del Premio De Sanctis 2021, giunto alla decima edizione

Si terrà mercoledì 14 aprile 2021 alle ore 18 la cerimonia di premiazione della decima edizione del Premio De Sanctis che, nel rispetto delle disposizioni governative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemilogica, si svolgerà con un evento in streaming senza pubblico dalla prestigiosa cornice di Villa Doria Pamphilj a Roma, storica sede di rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La celebrazione si aprirà con la lettura di un saluto inviato dal Presidente emerito Giorgio Napolitano. Interverranno il Presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati, la Sindaca di Roma Virginia Raggi, il Ministro della Cultura Dario Franceschini, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio e il Presidente della Rai Marcello Foa. A fare gli onori di casa il Patron del Premio Gianni Letta e il Presidente della Fondazione De Sanctis Francesco De Sanctis.

Numerose anche le personalità istituzionali e del mondo dell’industria, della comunicazione e della cultura che parteciperanno in video-conferenza.

La cerimonia sarà condotta dal Direttore di Radio Rai Roberto Sergio e trasmessa in diretta su Rai2 a cura della redazione del TG2 e visibile sulla pagina Facebook della Fondazione De Sanctis.

Promosso dalla Fondazione De Sanctis, il Premio ha individuato, fin dalla sua istituzione nel 2009, “testi capaci di innovare profondamente nella tecnica e nei contenuti il genere saggistico, ma da quest’anno si apre anche a tutta la letteratura e a illustri personaggi della vita civile del Paese”.

Nel corso della cerimonia saranno consegnati il Premio De Sanctis per l’Impegno Civile, il Premio De Sanctis alla Carriera, il Premio De Sanctis per il Saggio breve e il Premio De Sanctis per la Letteratura.

Ad assegnare i riconoscimenti la giuria composta da Giorgio Ficara (Presidente), Nadia Fusini, Raffaele La Capria, Raffaele Manica, Giacomo Marramao, Massimo Onofri, Raffaello Palumbo Mosca ed Elisabetta Rasy.

La Fondazione De Sanctis nasce nel 2007 su iniziativa dell’architetto Francesco De Sanctis, pronipote del critico letterario, a seguito dell’acquisizione di un lascito di famiglia costituito dall’archivio personale e dalla biblioteca dell’illustre antenato, con l’obiettivo di rendere l’eredità di Francesco De Sanctis (Morra Irpina, 28 marzo 1817 – Napoli, 29 dicembre 1883) la base di partenza per un progetto culturale che intende attualizzare l’opera e il pensiero di De Sanctis come patrimonio collettivo e renderlo così materia viva e contemporanea, non solo a livello nazionale ma anche europeo.

Con questa prospettiva la Fondazione fa della diffusione internazionale dell’identità letteraria, filosofica e artistica italiana la propria principale missione, con un’attenzione particolare alle proprie radici meridionali e uno sguardo sempre attento sul presente e sulle realtà culturali europee che da quelle stesse radici si sono sviluppate.