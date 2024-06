La quarta edizione del Premio Demetra per la letteratura ambientale: ecco i libri finalisti

Entra nel vivo la quarta edizione del Premio Demetra, il riconoscimento nazionale dedicato ad autori, autrici e editori indipendenti che trattano e approfondiscono nelle proprie opere temi legati a ecologia, ambiente, cambiamento climatico, ricerca scientifica, transizione ecologica, e anche alla scoperta e all’impiego di nuove tecnologie.

Cinque le sezioni in concorso: “saggistica”, “saggistica straniera tradotta in italiano”, “narrativa” e non solo; anche “libri per ragazzi” e “graphic novel”.

Come si legge nella presentazione, registrando la spiccata sensibilità per le tematiche ambientali delle nuove generazioni, la sezione “libri per ragazzi” vede la partecipazione diretta degli studenti di alcune sezioni della scuola superiore ITCG Cerboni di Portoferraio, che affiancheranno la giuria con una commissione esterna.

La cerimonia di premiazione e l’annuncio delle opere vincitrici di ogni sezione avrà luogo in occasione di Elba book Festival a Rio nell’Elba il 19 luglio 2024. Al vincitore di ogni sezione sarà riconosciuto un premio in denaro di 2.000 euro.

Promosso da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi Cellulosici, e da Elba Book Festival, il Premio Demetra “rappresenta anche un osservatorio della importante crescita del numero delle opere di tematiche ambientali pubblicate nel nostro Paese e di anno in anno infatti il numero dei titoli in concorso è andato costantemente in crescita”.

La Giuria, composta da Ermete Realacci (Presidente), Duccio Bianchi (Responsabile scientifico), Ilaria Catastini (Editore), Giorgio Rizzoni (Elba Book) e Paolo Barcucci (Curatore di mostre), ha selezionato le 18 opere finaliste tra più di 70 opere in concorso.

I finalisti per la categoria Saggistica:

Danilo Selvaggi, Rachel dei pettirossi, Pandion

Rudi Bressa, Trafficanti di natura, Codice Edizioni

Marco Panara, La rivoluzione dell’hamburger, Posteditori

Alex Giordano, Foodssystem 5.0, Edizioni ambiente

Annalisa Corrado, Rossella Muroni, Nessi e connessi, Il Saggiatore

Giuseppe Caporale, Ecoshock, Rubbettino

Per Saggistica straniera tradotta in italiano:

Roman Krznaric, Come essere un buon antenato, traduzione di Laura Coppo e Diego Tavazzi, Edizioni ambiente

Henry Sanderson, Il prezzo della sostenibilità, traduzione di Antonio Maconi, Posteditori

Stephen Buchmann, La personalità dell’ape, traduzione di Laura Coppo e Lucrezia Lenardon, Edizioni Ambiente

Per Narrativa:

Michele Turazzi, Prima della rivolta, Nottetempo

Franco Faggiani, La compagnia del gelso, Aboca

Rosaura Galbiati, Crescere tra oceani, Luoghi interiori

Per Libri per ragazzi:

Debora Fabietti, Lagnese, Libri per la Terra

Beatrice Peruffo, Terre Avvelenate Spa, LINEA edizioni

Nancy Castaldo e Ginnie Hsu, Il mondo che ci nutre: alla scoperta del cibo sostenibile, Slow Food Editore

Per Graphic novel:

Hugo Pratt, Martin Quenehen, Bastien Vives, Corto Maltese ̶ Oceano Nero, Cong Edizioni

Sonno, In un soffio, Oblomov

Alessandro Lise e Alberto Talami, Jungle Justice, Coconino

Il Premio è sostenuto da Seda International Group, Esa Ambiente, UniCoop Tirreno e Fondazione Symbola, con il patrocinio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e del Comune di Rio.