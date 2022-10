A Milano gli incontri (gratuiti) della Scuola di lettura, per far incontrare autori e lettori

La pratica della lettura, quando se ne ha una felice esperienza, è questione di affezione. Riguarda infatti l’incontro tra la propria interiorità e i mondi dischiusi dal libro. Un incontro che genera pensieri, intuizioni, domande, emozioni. Questo universo straordinariamente ricco e creativo oggi va custodito e rilanciato con fiducia.

È questo l’intento che anima la “Scuola di lettura” promossa da Vita e Pensiero, la casa editrice dell’Università Cattolica, un percorso di riaffezione per “contagio” alla esperienza della lettura, che viene inaugurato a ottobre 2022 e termina a maggio 2023.

Nell’arco di sei incontri in un anno, sei scrittori e scrittrici – “maestri e maestre di scrittura” – diventano “maestri e maestre di lettura“, raccontando le risonanze suscitate da un libro a loro caro e attivando la condivisione dei partecipanti alla Scuola.

GLI AUTORI E I LIBRI PROTAGONISTI

Il 27 ottobre, alle 17, nell’Aula Magna dell’Università milanese Alessandro D’Avenia parlerà di Fiabe italiane (in particolare del racconto L’amore delle tre melagrane) di Italo Calvino; il 18 novembre, in occasione di Bookcity, Alberto Manguel proporrà una lezione su Jules Verne e le sue Ventimila leghe sotto i mari. A seguire, alle 19, appuntamento all’Enosteria di via Pietro Calvi n.31 per un aperitivo letterario insieme a Manguel e Andrea Kerbaker: un incontro informale dove si parlerà di ricette culinarie e cocktail tratti da libro Ricettario dei luoghi immaginari; il 2 marzo 2023 Ilaria Gaspari parlerà di Doppio sogno di Arthur Schnitzler, il 30 marzo Paolo Alliata de Il deserto dei tartari di Dino Buzzati, il 4 maggio Nicola Lagioia di A sangue freddo di Truman Capote, e un altro appuntamento verrà presto definito.

L’INIZIATIVA E’ GRATUITA, ECCO COME PARTECIPARE

L’iniziativa, gratuita, è aperta agli studenti e a tutti coloro che sono appassionati di lettura: basta iscriversi online.

Si può partecipare in modo attivo, leggendo previamente il libro prescelto per poter interagire con l’autore o l’autrice il giorno dell’evento e con gli altri lettori nei giorni precedenti. Coloro che scelgono questo tipo di partecipazione formeranno sei gruppi di 20 persone (uno per incontro), coordinati da un tutor. Ognuna e ognuno riceverà un kit omaggio.

Sarà possibile partecipare iscrivendosi anche come semplici uditori, senza alcuna ulteriore formalità.

Gli incontri si terranno esclusivamente in presenza.