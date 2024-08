La passione per la lettura (e la mitologia) costa cara a un ladro d’appartamento…

La passione per la letteratura, in particolare per la mitologia greca, è costata cara a un ladro 38enne…

Si sa, agosto è un mese assai temuto dai proprietari di case in vacanza (e non solo), perché è uno dei periodi dell’anno preferiti dai ladri d’appartamento. La passione per la letteratura, in particolare per la mitologia greca, è però costata cara a un ladro 38enne, italiano, che si era introdotto un appartamento di una palazzina del quartiere romano di Prati.

L’uomo, infatti, ha deciso di fermarsi a leggere (stando a quanto riporta l’Agi, il libro che ha catturato la sua attenzione è Gli dei alle sei – l’Iliade all’ora dell’aperitivo di Giovanni Nucci, edito da Bompiani).

La polizia, chiamata dal 71enne padrone di casa, ha trovato il ladro intento a leggere adagiato sul letto. Al suo fianco, una busta con all’interno dei vestiti firmati. Sia il libro, sia i vestiti sono stati restituiti al proprietario. Il ladro verrà processato per direttissima.