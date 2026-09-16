Campagna lettura Singapore
Storie

A Singapore cittadini pagati per leggere almeno un quarto d’ora

Storie
di Redazione Il Libraio 16.09.2026

Contro lo scroll compulsivo via smartphone, arriva una campagna che prevede piccole ricompense in denaro per i cittadini e le cittadine che leggono un libro per almeno 15 minuti al giorno. Ecco come funziona…

Cittadine e cittadini di ogni età con sempre maggiori problemi di concentrazione, presi dallo scrolling senza fine su social e piattaforme. Anche a Singapore sono alle prese con questo problema, tanto che, come scrive il Post, il governo locale, in collaborazione con il consiglio nazionale delle biblioteche, ha lanciato una campagna che prevede piccole ricompense in denaro per i cittadini che leggono un libro almeno 15 minuti al giorno.

L’iniziativa di promozione della lettura in questione si chiama ReadSG ed è in fase di sperimentazione. Come funziona? Chi partecipa deve passare da un sito governativo, che serve a monitorare lettrici e lettori: i cittadini possono registrarsi e “accumulare punti”, da riscattare in seguito. Ogni sessione di lettura da 15 minuti registrata viene infatti premiata con 20 monete virtuali, e a ogni mille monete accumulate si può richiedere la ricompensa in denaro.

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Si tratta, ovviamente, di una cifra simbolica: con 50 sessioni di lettura si ottengono circa 70 centesimi di euro (1 dollaro di Singapore). Tra l’altro, è consentito registrare una sola sessione di lettura al giorno. La scelta, quindi, è anche quella di puntare sull’elemento del gioco, attraverso meccanismi di premiazione.

Quanto alla campagna, nella presentazione si suggerisce di “allenarela propria capacità di lettura, perché “ogni volta che leggiamo, rafforziamo la nostra capacità di concentrazione, di pensiero critico, di immaginazione e di comprensione del mondo“. L’ambizioso obiettivo finale è di rendere la lettura “un’abitudine per tutta la vita” e “una cultura condivisa che alimenti menti curiose, pensatori critici e cittadine e cittadini informati”.

Certo, i dubbi e le domande non mancano, a partire dalla necessità di un incentivo economico per stimolare la diffusione della lettura (che resta un hobby, un piacere).

Come ricorda sempre Il Post, tra l’altro, il governo di Singapore utilizza spesso incentivi finanziari per cercare di guidare il comportamento dei propri cittadini.

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Fotografia header: Un'immagine della campagna per la lettura a Singapore tratta dal sito ufficiale https://www.read.gov.sg/

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