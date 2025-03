Le tende letterarie per la doccia: un bagno di libri…

Sì, esistono anche le tende per la doccia e la vasca di ispirazione letteraria: da Alice nel Paese delle Meraviglie a Jane Austen, passando per quelle ispirate ai fumetti e allo stile dark academia. Ecco una selezione

Non c’è un limite agli ambienti che lettrici e lettori appassionati possono decidere di arredare seguendo le proprie passioni: persino il bagno può essere soggetto a una rivoluzione estetica di ispirazione letteraria.

Nell’impossibilità di riempire anche il bagno con i libri da leggere (nulla lo impedisce, ma notoriamente la carta non va d’accordo con l’umidità), si può optare per decorare il bagno con delle tende per la doccia (o per la vasca) con design o illustrazioni dedicate ai libri.

Chi vorrebbe (un po’ come Sheldon e Leonard della serie tv Big Bang theory) che persino la tenda della vasca sia una rappresentazione dei propri interessi, può così dedicare ai libri anche questo angolo di casa.

Ecco quindi una selezione di tende letterarie per la doccia, dedicate alle lettrici e ai lettori più accaniti, o a quelli che in fatto di arredamento si lasciano guidare anche dal senso dell’ironia…

Vi siete appassionati al trend letterario dedicato all’atmosfera dark academia? Queste tende scure, con l’illustrazione di piante e di libri ingialliti ne ricordano le ambientazioni cupe e un po’ decadenti.

Supereroi, onomatopee e vignette: questa tenda per la vasca è ispirata al colorato mondo dei fumetti, e può essere personalizzata inserendo il proprio nome nel design, come se si facesse parte della storia narrata.

Si sa che tra le lettrici e i lettori che più amano esprimere le proprie preferenze letterarie ci sono coloro che amano i libri fantasy. Questa tenda è dedicata proprio al mondo letterario de Il signore degli anelli, tramite una citazione di J.R.R. Tolkien tratta da Lo Hobbit e un’illustrazione che ricorda l’ingresso delle case di queste creature.

Questa tenda per la doccia non è dedicata a un’opera o un autore in particolare ma nella sua illustrazione, dalle atmosfere un po’ magiche, è ritratta una biblioteca d’altri tempi, immaginata nello stile sognante che molte lettrici e lettori desidererebbero anche per la biblioteca di casa…

Tra le autrici a cui vengono dedicati in assoluto più gadget di ispirazione letteraria c’è Jane Austen, scrittrice fondamentale della storia della letteratura inglese e non solo: questa tenda per la vasca ritrae le copertine di alcuni dei suoi capolavori.

Non può mancare tra i design di queste tende ispirate ai libri anche una che ospita una decorazione a tema Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, il libro di Lewis Carroll diventato celebre per i suoi giochi di parole e l’immaginario fuori dalle righe.

