“Ticket to Read”: in viaggio in camper verso il Salone del libro di Torino, incontrando scrittrici e scrittori

Margherita Schirmacher (nelle foto, ndr) protagonista di un on the road attraverso l’Italia con direzione Torino, nel corso del quale va a trovare autrici e autori e raccoglie storie riascoltabili in podcast – I particolari sul progetto “Ticket to Read!”

È in viaggio verso il Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma al Lingotto da giovedì 18 a lunedì 22 maggio, il camper di Ticket to Read!. Anche quest’anno, infatti, ad animare l’area esterna sul piazzale dell’Oval, torna il camper guidato dalla conduttrice Margherita Schirmacher (nelle foto, ndr), protagonista di un on the road attraverso l’Italia con direzione Torino, nel corso del quale va a trovare autrici e autori e raccoglie storie riascoltabili in podcast (Ticket to Read, in camper verso il Salone del Libro).

Una volta giunto a Torino, il camper diventerà uno spazio eventi dove il pubblico ogni giorno potrà seguire un ciclo di interviste agli ospiti del Salone sul tema Attraverso lo specchio, alternate da selezioni musicali.

Ma prima, come detto, Schirmacher è in viaggio per varie regioni a trovare autrici e autori, raccogliendo storie e testimonianze.

Il racconto del viaggio è partito da Zerocalcare a Roma, è proseguito con Licia Troisi a Grottaferrata, Niccolò Fabi a Cesena, Marta Zura-Puntaroni a Padova, Sara Segantin a Verona, e ora raggiungerà Enrico Brizzi a Como.

Al Lingotto, invece, saranno ospiti dell’area Ticket to Read autrici e autori che parleranno del loro rapporto con la musica e del loro Attraverso lo specchio. Una selezione di ospiti che spaziano dal mondo della poesia, della montagna, dell’arte figurativa, della scienza.

Così, sarà possibile ascoltare gli incontri con Adrian Fartade, Gubrin, Alice Mammola e Valentina Savi, Giuseppina Borghese, Romana Petri, Valeria Locati, Francesca Manfredi, Marta Zura-Puntaroni, Olga Campofreda, Eloisa Morra, Sara Furlanetto e Yuri Basilicò, Orso Tosco, Alessandro Baronciani, Rosario Pellecchia, Guido Catalano, Nicola H. Cosentino, Nicolò Mulas Marcello, Stefano Gallarini e Kenobit. Inoltre, sarà approfondito e presentato il podcast Ticket to Read verso il Salone in un’intervista di Guido Vitiello a Schirmacher e al coproducer Enrico Orlandi. Interverrà inoltre Luca Mercatucci con una lectio sull’evoluzione del viaggio nella storia dell’uomo.

Il viaggio si tiene a bordo di un camper Chausson, in collaborazione col progetto Viaggio in Italia con Chausson Week. Gli incontri sono consultabili qui , il podcast qui.