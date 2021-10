Dal 22 al 24 ottobre a Urbino torna il festival “le Città del Libro”

La VII edizione di Urbino e le Città del Libro torna dal 22 al 24 ottobre, per la prima volta in versione autunnale. Il festival letterario – nato nel 2014 da un’idea dello scrittore Alessio Torino e organizzato dall’Associazione culturale Practica, con il contributo della Regione Marche e con il patrocinio e il contributo del Comune di Urbino – celebra anche quest’anno Paolo Volponi adottando per l’edizione 2021 il tema della “Nemica figura”, citazione tratta da una celebre poesia dedicata dall’autore alla città di Urbino. “In un’ampia interpretazione del concetto, una figura nemica rappresenta tutto ciò che spaventa e mette in discussione l’uomo, spingendolo verso il cambiamento”, si legge nella presentazione. Le illustrazioni del tema sono a cura, per il terzo anno, dell’artista Guido Scarabottolo, con il progetto grafico di ISIA Urbino.

Il fulcro del Festival sarà il Portico Paolo Volponi – recentemente intitolato allo scrittore – che si trasformerà, grazie alla collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, in una lunga libreria all’aperto dove sarà possibile trovare molti dei libri illustrati e dei progetti librari realizzati da artisti e da grafici che si sono formati a Urbino. Il Portico ospiterà per l’occasione Covers, un’installazione temporanea a cura di Alessandro Baronciani, che racchiude una selezione di celebri copertine “made in Urbino” convertite in manifesti di carta e colla. Inoltre, nei giorni del Festival, sarà possibile ascoltare sotto il Portico in filodiffusione alcuni materiali sia noti che inediti di Paolo Volponi, direttamente dalla sua voce.

Il programma

Si inaugura venerdì 22 con il critico e saggista Goffredo Fofi e l’illustratore e animatore Simone Massi; l’incontro verterà su Libro di disegni (minimum fax) – la più recente pubblicazione di Massi – e nel corso della serata verranno proiettati alcuni suoi cortometraggi. In serata si continuerà a parlare di disegno insieme all’artista milanese Nicola Magrin – illustratore dell’opera di Primo Levi (Einaudi), di Tiziano Terzani (Tea) e di svariati altri autori – che racconterà al pubblico in anteprima nazionale il suo esordio come scrittore: Altri voli con le nuvole (Salani Editore).

La rassegna proseguirà sabato 23 con Emanuele Zinato che illustrerà le carte de La strada per Roma (Einaudi), mentre Salvatore Ritrovato e Sara Serenelli – in qualità di curatori – esporranno la recente edizione delle Poesie Giovanili (Einaudi). A seguire, Donatella Di Pietrantonio, recente vincitrice del Premio Nazionale di Cultura “Frontino Montefeltro” sezione “Letteratura come vita”, narrerà il suo Borgo Sud (Einaudi). In seguito sarà il momento di due esordienti, Alessandra Carati con E poi saremo salvi (Mondadori) e Elisabetta Pierini con La casa capovolta (Hacca Edizioni), in collaborazione con la Scuola Holden di Torino. In tarda serata il reading d’autore recitato dall’attore Lino Musella si concentrerà su alcune pagine tratte dal romanzo La promessa di Friedrich Dürrenmatt (Emons Audiolibri / Adelphi), in occasione del centenario della nascita dello scrittore svizzero.

iDomenica 24 il festival si aprirà con una rassegna stampa a cura di Alberto Fraccacreta dedicata agli inserti culturali dei quotidiani. Nel tardo pomeriggio la presentazione di Cose, spiegate bene. A proposito di libri, il nuovo format del giornale online Il Post realizzato sotto forma di rivista cartacea in collaborazione con Iperborea; saranno presenti Luca Sofri (il Post) e Luca Pitoni (Tomo Tomo). L’evento conclusivo del Festival sarà in presenza di Davide Reviati e del suo ultimo libro illustrato Ho remato per un Lord (Coconino Press / Else Edizioni) basato sul racconto di Stig Dagerman. Reviati, con Mara Cerri, sarà accompagnato dalle letture di Michele Pagliaroni (Centro Teatrale Universitario Cesare Questa).

Urbino Città dei Piccoli e Progetto Scuole

Grazie alla collaborazione con Stacciaminaccia – festival di letteratura per l’infanzia del Comune di Fermignano (PU) – anche quest’anno avrà luogo in parallelo un festival dedicato ai bambini e ai giovani lettori. Incontri con autori e laboratori di vario genere, dall’esplorazione performativa e poetica alla manualità terranno impegnati i più piccoli. Sono attesi: Davide Musso, autore di Se un bambino (Settenove Edizioni), Costanza Rizzacasa D’Orsogna, autrice di Storia di Milo, il gatto che non sapeva saltare e Storia di Milo, il gatto che andò al Polo Sud (Guanda) e Simona Baldanzi, autrice di Pietra Pane e il mondo che c’è (Rrose Sélavy Editore).

Il programma di Urbino e le Città del Libro è disponibile sul sito ufficiale, Urbinocittalibro.it. L’accesso agli incontri è gratuito con prenotazione consigliata. Per partecipare agli incontri sarà necessario esibire Green Pass o Certificazione equivalente.