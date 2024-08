I pro e i contro di uscire con uno scrittore o una scrittrice…

“Gli scrittori e le scrittrici possono essere intelligenti e interessanti, certo, ma…”. Ecco una serie di pro e di contro per aiutare/mettere in guardia chi ha la possibilità di uscire con una categoria che può essere affascinante e, al tempo stesso, un po’ complicata – Un’ironica guida

“Gli scrittori e le scrittrici possono essere intelligenti e interessanti, certo, ma…”. È proprio con questi non pochi “ma” che gioca James Folta in un brillante pezzo proposto da Lit Hub, rivista americana con cui l’autore comico (e satirico) collabora.

Folta, che ha scritto, tra gli altri, per The New Yorker e McSweeney’s, e che ha firmato podcast, newsletter e sceneggiature (è anche caporedattore del sito umoristico Points in Case e co-ideatore di The Neu Jorker, il progetto-parodia del New Yorker ), stila una lista di “pro” e “contro” per aiutare/mettere in guardia chi ha la possibilità di uscire con una scrittrice o uno scrittore, e magari diventare sua/suo partner…

Si parte con la solitudine. Si sa, infatti, che autrici e autori molto spesso necessitano del proprio spazio per pensare, riflettere… o anche solo per “guardare fuori dalla finestra“, come sosteneva Joseph Conrad. Meglio non intromettersi quando sono in preda all’ispirazione: nessuno ha voglia di assistere alle fantasticherie (e alle continue lamentale!) di chi è in piena fase creativa.

D’altro canto è innegabile che uscire con chi scrive può donare un certo fascino. Volete fare bella figura a una festa? Secondo Folta vi basterà essere in compagnia di uno scrittore o di una scrittrice per guadagnare un carisma irresistibile. Attenzione, però, alle domande scomode: appena qualcuno chiede al vostro/alla vostra partner “a cosa stai lavorando?” o, peggio ancora, “ti va di leggere il mio manoscritto?”, fuggite a gambe levate!

Altra nota da non sottovalutare: i biglietti di compleanno. Chi meglio di uno scrittore o di una scrittrice può assicurarvi una dedica appassionata e commovente per il vostro giorno speciale? Mentre preparate i fazzoletti, ricordate che dovrete chiudere un occhio quando il loro fulgido talento si trasformerà in una sprezzante critica nei confronti di tutti i discorsi nuziali dei vostri amici considerati “non all’altezza”.

La lista su Lit Hub prosegue, elencando svariati altri aspetti: a proposito dei “pro”, viene elogiata la sofisticata capacità di osservazione di scrittori e scrittrici, così sensibili da riuscire a rendere “la vita quotidiana più ricca e interessante”… peccato che quella stessa capacità di osservazione permetterà loro di stanare anche la vostra più piccola imperfezione: se avrete qualcosa di verde incastrato tra i denti, probabilmente resteranno lì a fissarlo, cercando di capire se sia una metafora o un semplice pezzetto di broccolo.

Infine, un “pro” che potrebbe, al tempo stesso, rivelarsi un rischiosissimo contro: uscire con uno scrittore o una scrittrice vi renderà – quasi sicuramente – uno dei soggetti preferiti delle loro storie… e qui, di casi celebri da citare, ce ne sarebbero parecchi (soprattutto in versione “contro”)!