Flo Perry e il “sesso femminista”: una guida illustrata (e ironica) al piacere femminile

Londinese, classe ’92, illustratrice freelance, Flo Perry è l’autrice di Sesso femminista. La guida illustrata (Mondadori Electa, traduzione di Laura Guidetti), un libro che esplora la percezione che le donne hanno del proprio corpo, il loro rapporto con il sesso, i condizionamenti sociali che influenzano l’estetica e la sessualità femminile, le leggende metropolitane legate al piacere della donna e illustra (letteralmente) come fare sesso femminista.

“Sono fiera della mia esperienza sessuale e non mi interessa che qualcuno lo sappia. Andando a letto con molte persone si può imparare molto su se stessi, sugli altri, sul sesso e sul design degli interni”, scriveva Flo Perry nell’ottobre 2019 su Grazia; dopo aver lavorato come editor per BuzzFeed, collaborato con diverse riviste e aver illustrato libri altrui, debutta con il primo libro scritto e illustrato interamente da lei. Lo scopo? Aiutare le donne a capire cosa vogliono dal sesso, come ottenerlo e come farlo nel modo in cui piace a loro, non più come credono di doverlo fare.

In Sesso femminista Flo Perry racconta al pubblico la sua esperienza con la sessualità in quanto donna bisessuale, che ha avuto sia partner donne sia uomini e, soprattutto, offre consigli spassionati, dimostrando tutta la ridicola insensatezza del pudore o della vergogna davanti ad argomenti spesso considerati inadatti alla conversazione: ogni pagina del libro ricorda che bisogna parlare di sesso, che parlarne fa bene, che essere espliciti non è volgare, ma semplicemente efficace e, spesso, necessario.

Paranoie legate alla propria forma fisica, ai segni dell’abbronzatura, ai peli e alla depilazione; la verginità come costrutto sociale, fingere l’orgasmo, e tutti i falsi miti sull’orgasmo femminile; lo stress, la masturbazione, il consenso e i kink. Argomenti considerati spesso tabù o sconvenienti che Flo Perry affronta con franchezza, brio, e senso dell’umorismo: senza peli sulla lingua né pudore, l’autrice abbatte stereotipi e luoghi comuni, riflettendo sul modo in cui la società moderna condiziona la sessualità femminile.

Trasgressivo ma anche ironico, Sesso femminista è un libro che rivolto a tutti: a molte donne, insicure della propria sessualità e intimorite dal proprio desiderio, ma anche a moltissimi uomini, che potrebbero trovarsi per la prima volta a contatto con l’esperienza sessuale dal punto di vista femminile poiché, come evidenzia Flo Perry, del sesso non si parla quasi mai o, comunque, non abbastanza; in fondo, se lo scopo esplicito del libro è migliorare l’esperienza sessuale delle donne, non sarebbe poi una cattiva idea farlo leggere anche agli uomini.

Nota: le immagini dell’articolo sono © Flo Perry 2019.