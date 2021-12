Nuovi libri di ricette da non perdere

Ci sono volte in cui, per preparare un nuovo piatto o per seguire per filo e per segno una ricetta, avremmo bisogno di fidarci di chi ce la propone, senza mai dubitare del suo talento e della sua predisposizione per il mondo culinario, con tutti gli accorgimenti, le tempistiche e i trucchi del mestiere che richiede.

Ecco perché vi consigliamo tre manuali di cucina, arrivati da poco in libreria, che sono stati messi a punto da personaggi famosi e amati: parliamo di Benedetta Parodi, Luca Pappagallo e Imma Polese e Matteo Giordano, che con le loro ricette esclusive sanno insaporire e arricchire ogni tipo di menù…

In cucina con Benedetta



Autrice: Benedetta Parodi, l’autrice di cucina più venduta d’Italia e conduttrice di tanti programmi tv.

Editore: Vallardi.

Genere: un libro contenente 150 nuove ricette, per andare alla scoperta del piacere di cucinare.

Pagine: 320.

Trama: le ricette raccolte in questo volume da Benedetta Parodi sono il segreto contro la noia dei soliti piatti. Con lei si possono infatti riscoprire il piacere dei sapori semplici e genuini, e i profumi di una cucina casalinga a partire dalla spesa di tutti i giorni: un pizzico di creatività e due cucchiai di fantasia sono gli unici ingredienti necessari in ogni ricetta, per divertirsi e sperimentare piatti nuovi e stuzzicanti, senza sprechi e senza spendere una fortuna.

Consigliato a… chi è per una cucina veloce e saporita, e vuole spezzare la routine in cucina.

Cosa ci è piaciuto di più: l’approccio di Benedetta, adatto tanto ai principianti dei fornelli quanto ai cuochi più esperti, che permette di riscoprire sapori semplici per i piatti di ogni giorno e delizie per le occasioni speciali.

Autrore: Luca Pappagallo, un “cuciniere curioso” che a oggi è tra i cuochi più seguiti e amati del web.

Editore: Vallardi.

Genere: libro contenente oltre 150 ricette golose.

Pagine: 320.

Trama: i piatti con cui Luca Pappagallo ci propone di cimentarci compongono un ricettario all’insegna della genuinità e dei sapori, un golosario per tutti gli amanti della buona cucina di casa. Con oltre centinaia di ricette scelte tra le sue più amate e le molte inedite, infatti, Benvenuti in casa Pappagallo si configura come un ricettario che non necessita di strumenti sofisticati o di ingredienti introvabili, ma solo della voglia di portare la gioia in tavola.

Consigliato a… chi vuole imparare a prepare piatti quotidiani e manicaretti per tutti i palati e tutte le occasioni.

Cosa ci è piaciuto di più: il fatto che la cucina di Luca sia un luogo magico, dove ogni ingrediente è scelto con cura e ogni dettaglio viene tramandato scrupolosamente dalla famiglia Pappagallo di generazione in generazione.

Favorite!

Autori: Imma Polese e Matteo Giordano, coniugi napoletani nel cui ristorante, La Sonrisa, viene girato il programma cult di Real Time Il Castello delle cerimonie.

Editore: TEA.

Genere: un manuale di ricette e altre favole dall’amatissimo Castello delle cerimonie.

Pagine: 240.

Trama: dopo una vita incredibile, Donna Imma Polese si siede alla scrivania e decide di svelare le ricette segrete della famiglia Polese, che non possono prescindere dalle tradizioni e dalle storie del Castello delle cerimonie. Ciò che ora ci propone, insieme al principe consorte, suo marito Matteo Giordano, è quindi di “Favorire” e di apprendere la loro esperienza non attraverso manuali o rivisti, ma grazie alle tradizioni di tutte le donne della loro famiglia.

Consigliato a… chi non vede l’ora di scoprire come accogliere e far sentire i propri ospiti dei veri re e regine.

Cosa ci è piaciuto di più: la capacità di Donna Imma Polese, figlia di Don Antonio, l’indimenticato Boss delle cerimonie, di curare con amore e passione la sua casa a partire proprio dalla cucina, di cui resta sovrana indiscussa.

(articolo in collaborazione con Upday)