Libri per imparare a far quadrare i conti (in particolare al rientro dalle vacanze…)

Tia Taylor, Vincenzo Imperatore e Morgan Housel sono tornati da poco in libreria con tre manuali che ci aiutano, attraverso tanti consigli, istruzioni step by step e testimonianze reali, a gestire al meglio i soldi di cui disponiamo, anche e soprattutto al rientro da ferie e vacanze…

Come ogni anno, con l’arrivo di settembre, la spensieratezza delle ferie lascia il posto a tante riflessioni legate al rientro al lavoro, all’evoluzione della carriera, ai risparmi, ai prossimi acquisti, agli investimenti che continuiamo a rimandare da tempo e a tutti quei fondi che vorremmo evitare di assottigliare mese dopo mese.

E quest’anno, più degli altri, sentiamo che è davvero fondamentale riuscire al meglio nell’impresa, per far fronte alla delicata situazione economica derivata dalla pandemia da Covid-19 e tornare gradualmente alla normalità, anche grazie alle sovvenzioni che stanno ricevendo tante categorie e alle scelte finanziarie che possiamo prendere in prima persona.

Ecco perché questa settimana, “per far quadrare i conti dopo le vacanze”, vi consigliamo la lettura dei manuali di Tia Taylor, Vincenzo Imperatore e Morgan Housel: tre recenti uscite in libreria che ci aiutano con tanti consigli, istruzioni step by step e testimonianze reali a gestire al meglio i soldi di cui disponiamo…

Autrice: Tia Taylor, laureata in Economia alla Bocconi e fondatrice di un brand di successo che porta il suo nome.

Editore: Magazzini Salani (traduzione di Francesca Crescentini).

Genere: una guida ricca di storie, consigli e segreti di una donna che “conta”: i soldi.

Pagine: 208.

Trama: nata negli Usa da padre nigeriano e madre giamaicana, Tia è cresciuta imparando l’importanza di gestire le sue finanze. Adesso è pronta a condividere quanto ha imparato in una vita intera, e in RacConti ci insegna come costruire e amministrare un budget mensile, consigliandoci le strategie migliori per trovare il lavoro dei nostri sogni. Più che un manuale, quindi, questa è la storia sincera e diretta di una giovane donna nera piena di talenti.

Consigliato a… chi sente che è arrivato il momento per risparmiare, investire e finalmente realizzarsi.

Cosa ci è piaciuto di più: il fatto che il libro si configuri come un vero e proprio manifesto di ottimismo e concretezza, che spinge a riflettere sull’importanza di impegno e tenacia nella progettazione di una vita di successo.

Autore: Vincenzo Imperatore, manager e consulente, oltre che autore di saggi e blogger.

Editore: Chiarelettere.

Genere: una manuale per sopravvivere all’epoca del Covid tra prestiti, tasse, cartelle fiscali, risparmi e pensioni.

Pagine: 176.

Trama: Salviamoci! è un dettagliato “kit di sopravvivenza” per imprenditori in difficoltà e cittadini che stanno beneficiando della sospensione del­le rate di un mutuo, ma che si chiedono come faranno a pagare non appena la moratoria sarà interrotta. Vincenzo Impe­ratore ha infatti deciso di presentarci una serie di soluzioni concrete per non rischiare di perdere tutto, e per difendere i nostri risparmi e il nostro diritto a una pensione dignitosa.

Consigliato a… chi sa che per mettersi al sicuro c’è un unico modo: anticipare i tempi il più possibile.

Cosa ci è piaciuto di più: la scelta dell’autore di raccontare casi e storie vere, avvalendosi della testimonianza di professionisti del settore, commercialisti e avvocati, ma anche di cittadini e di imprenditori, per aiutare anche noi.

La psicologia dei soldi

Autore: Morgan Housel, socio del Collaborative Fund ed ex editorialista per Wall Street Journal e Motley Fool.

Editore: Hoepli (traduzione di Ilaria Katerinov).

Genere: una raccolta di lezioni senza tempo sulla ricchezza, l’avidità e la felicità.

Pagine: 250.

Trama: spesso pensiamo al denaro come a una questione matematica: un campo di studi in cui i dati e le formule ci dicono esattamente cosa dobbiamo fare. Nel mondo reale, però, non prendiamo le decisioni in materia economica consultando un foglio di calcolo. Le prendiamo la sera a cena o in una sala riunioni, dove si mescolano la storia personale, la visione del mondo propria di ciascuno, l’ego, l’orgoglio, il marketing… e i motivi più imprevedibili.

Consigliato a… chi vuole basare i conti non solo su informazioni vaghe, ma anche su esempi di comportamento.

Cosa ci è piaciuto di più: le originali descrizioni dell’autore sui soldi, perché ci aiutano a riconsiderare il loro valore e la nostra percezione, mentre capiamo meglio come investire e far fruttare i nostri risparmi.

