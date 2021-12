Luciana Littizzetto, Will Smith e Giacomo Poretti si raccontano (in libreria)

Luciana Littizzetto, Will Smith e Giacomo Poretti, tre personaggi dello spettacolo si raccontano in tre libri che ci permettono di conoscere cosa si cela dietro il successo, e di riflettere su quei valori che, indipendentemente dal successo, andrebbero sempre preservati. Tre libri che vi faranno commuovere e riflettere:

Io mi fido di te

Autrice: Luciana Littizzetto, comica, cabarettista, conduttrice radio e tv, scrittrice, attrice, doppiatrice.

Editore: Mondadori.

Genere: un memoir che racconta, come indica lo stesso sottotitolo, la “storia dei miei figli nati dal mio cuore”.

Pagine: 168.

Trama: c’è una storia nella vita personale di Luciana Littizzetto, che a raccontarla per sommi capi sembrerebbe complicata, ma che al tempo stesso si è da sempre rivelata anche piena di momenti divertenti. Nasce con l’affido di due ragazzi da un istituto e continua negli anni con quello che comporta crescere dei figli: i dubbi, gli spaventi, i ricevimenti a scuola, i fidanzati, i tatuaggi, il senso di colpa e i modi in cui affrontare tutto questo.

Consigliato a… chi vuole scoprire i risvolti più intimi e toccanti della vita di una tenace mamma adottiva.

Cosa ci è piaciuto di più: la capacità di questa grande donna dello spettacolo di raccontarsi con sincerità e grazia, spingendo la scrittura umoristica verso una nuova frontiera, al servizio di sentimenti profondi e contraddittori.

Autore: Will Smith, attore, rapper e icona globale, tra le personalità più dinamiche e amate nello spettacolo.

Editore: Longanesi.

Genere: la prima autobiografia di Will Smith.

Pagine: 432.

Trama: alla soglia dei 50 anni, Will Smith pensava di avere tutto. Peccato che i suoi familiari non condividessero il suo entusiasmo e si sentissero, anzi, come i funamboli di un circo, soffocati dagli impossibili standard di perfezione di un maniaco del lavoro. L’ammutinamento era dietro l’angolo e Will stava per scoprire di non aver ancora finito di imparare tutto quel che c’era da imparare sull’amore e la felicità, come ricostruisce con coraggio in questo libro.

Consigliato a… chi ama le storie caratterizzate da uno scontro epico tra amore, ambizioni, paure e successo.

Cosa ci è piaciuto di più: l’insegnamento di Will Smith sull’importanza di lottare per realizzare un sogno solo se intanto si è in grado di proteggere la felicità di chi si ama e di ascoltare anche le opinioni diverse dalla propria.

Autore: Giacomo Poretti, infermiere, poi comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo e collaboratore per varie testate.

Editore: Mondadori.

Genere: il romanzo tragicomico di un infermiere che avrebbe voluto fare altro.

Pagine: 156.

Trama: nel divertente racconto dell’infermiere Sandrino – che ha una inspiegabile quanto forte somiglianza con Giacomo Poretti – sfilano medici, pazienti e altri personaggi d’ogni tipo. Ma specialmente emerge la tenerezza verso chi soffre e ha paura, che induce Sandrino a incalzare l’Amministratore Delegato dell’Universo (o chi per lui) con mille domande e dubbi sulla malattia, sulla condizione umana e sulle tante forme di ingiustizia a cui assistiamo.

Consigliato a… chi sa che il sale della vita sta nelle piccole e grandi questioni che affrontiamo ogni giorno.

Cosa ci è piaciuto di più: il fatto che, con la leggerezza profonda che lo contraddistingue, Giacomo ci descriva una storia fatta di tante storie, che ci fanno ridere, piangere e soprattutto, senza dare troppo nell’occhio, riflettere.

(articolo in collaborazione con Upday)