A novembre l’autobiografia di Will Smith e il suo bookclub per i giovani

“WILL” è il racconto, a tratti epico, della trasformazione di Will Smith da bambino timoroso in una famiglia disfunzionale di Philadelphia a una delle più grandi star della sua epoca: un memoir in arrivo a novembre nelle librerie italiane (per Longanesi), che andrà di pari passo con la nascita del WILL Youth Book Club – I dettagli

Il 9 novembre uscirà in contemporanea mondiale il primo libro autobiografico dell’attore, produttore e musicista Will Smith, dal titolo WILL. Pubblicato in 113 Paesi del mondo e scritto con l’aiuto di Mark Manson, autore del bestseller La sottile arte di fare quello che c***o ti pare, WILL sarà pubblicato in Italia da Longanesi.

In WILL, uno dei volti più amati del cinema e dell’entertainment internazionale (che rivedremo al cinema dal 19 novembre 2021 nei panni di Richard Williams, il padre delle icone americane Venus e Serena Williams, nel film King Richard prodotto della Warner Bros) si racconta senza filtri ripercorrendo la strada, non priva di ostacoli, che lo ha portato al successo.

Il libro è un racconto, a tratti epico, della trasformazione di Will Smith da bambino timoroso in una famiglia disfunzionale di Philadelphia a una delle più grandi star della sua epoca, con due candidature all’Oscar, quattro vittorie ai Grammy Award e al NAACP Image Award.

Ma questa è solo metà della storia: WILL è anche il memoir di un profondo viaggio di scoperta personale, il racconto di tutto ciò che è possibile ottenere grazie alla forza di volontà.

L’illustrazione di copertina è stata realizzata dal visual artist Brandan “BMike” Odums, stratificando ritratti dell’attore in varie fasi della sua vita dall’infanzia al presente, come si può osservare nel timelapse del processo pubblicato sul sito Hypebeast.

Contemporaneamente all’annuncio del libro, Will Smith (la cui carriera poliedrica comprende film, televisione e dischi di platino) ha anche anticipato la nascita di un nuovo progetto: il WILL Youth Book Club, con il quale si propone di costituire una comunità globale di giovani per promuovere l’amore per la lettura, la cultura, l’espressione e la consapevolezza di sé.

Da sempre impegnato nel sociale, Smith in passato ha anche cofondato con sua moglie la Will and Jada Smith Family Foundation a favore dello sviluppo delle comunità urbane negli Stati Uniti, promuovendo progetti educativi per ragazzi e bambini svantaggiati.

Fotografia header: GettyEditorial 22-06-2021