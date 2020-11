I consigli di Marie Kondo per “lavorare con gioia” (anche in smart working)

Le riunioni sembrano moltiplicarsi, le mail non finire mai e, soprattutto, la sfera lavorativa sembra invadere sempre di più quella privata, impattando molto anche sulla qualità del tempo libero? Dopo averci insegnato a riordinare le nostre case, Marie Kondo concentra l’attenzione sul mondo del lavoro: e nel nuovo libro, “Lavorare con gioia”, scritto a quattro mani con Scott Sonenshein, svela i segreti per una vita professionale vissuta con serenità (anche a distanza) e una vita privata libera dall’ansia

Dopo il bestseller Magico potere del riordino (Vallardi), la guru giapponese dell’armonia Marie Kondo torna in libreria con una nuova missione: rendere la nostra vita lavorativa più appagante e serena.

Vallardi porta infatti in libreria Lavorare con gioia, guida per affrontare al meglio quella sfera della nostra realtà quotidiana a cui dedichiamo gran parte della nostra vita… il lavoro, appunto.

In un momento storico in cui ciascuno di noi si deve destreggiare tra smart working, alternanza casa-ufficio, telelavoro e didattica a distanza, trovare equilibrio e serenità nella propria vita professionale diventa più importante che mai. Le riunioni sembrano moltiplicarsi, le mail non finire mai e, soprattutto, la sfera lavorativa sembra invadere sempre di più quella privata, impattando molto anche sulla qualità del tempo libero.

Nel volume, scritto a quattro mani con Scott Sonenshein (esperto di organizzazione del lavoro e professore di management), Marie Kondo ci mostra che un approccio nuovo, che non comporti ansia da prestazione e stress da scadenze, non solo è possibile, ma è anche meno complicato di quanto sembri. Partendo dagli aspetti pratici della vita lavorativa, come l’organizzazione dello spazio o la gestione del tempo, possiamo – e dobbiamo – liberarci di quello che non ci dà gioia anche nella sfera professionale, per portare equilibrio e leggerezza in ufficio, a scuola, nelle nostre attività giornaliere. Solo così, infatti, sarà davvero possibile realizzare la carriera che abbiamo sempre sognato, in perfetta armonia con la nostra inclinazione spirituale.

Marie Kondo applica il suo metodo al caos di spazi e tempi del contesto lavorativo. E spiega con esempi pratici come riordinare la propria postazione, per passare poi agli elementi immateriali del lavoro, ovvero i dati digitali, le email, il tempo, le decisioni, la rete di contatti, le riunioni e i team. Ma il riordino non finisce qui: Marie Kondo e Scott Sonenshein offrono suggerimenti per allargare la sfera d’influenza del riordino anche a capi e colleghi, e coinvolgerli in un’operazione che migliorerà la loro vita e avrà effetti straordinari sulle sorti dell’azienda.

Affascinata dal riordino fin da bambina, Kondo ha avviato la sua carriera di consulente per il riordino a diciannove anni, mentre frequentava l’università a Tokyo. E’ stata inserita dalla rivista Time tra le cento persone più influenti del pianeta e il suo lavoro è apparso su migliaia di pubblicazioni, programmi radio e show televisivi. La sua serie televisiva Facciamo ordine su Netflix ha ottenuto successo di pubblico e critica.