In libreria “L’arte giapponese di essere sempre fortunati” della neuroscienziata Nobuko Nakano, per cui la buona sorte non è quasi mai frutto del caso, ma deriva soprattutto dalle nostre attitudini e dalla nostra forza psicologica. Ecco il suo “metodo”

La buona sorte non è quasi mai frutto del caso, ma deriva soprattutto dalle nostre attitudini e dalla nostra forza psicologica. Nella maggior parte dei casi, infatti, le persone fortunate e quelle sfortunate si trovano nelle stesse situazioni: sono i comportamenti e la mentalità con cui le affrontano a variare…

Arriva in libreria il “metodo giapponese per attirare la fortuna” grazie alle proprie scelte quotidiane.

Per Nobuko Nakano, neuroscienziata autrice di L’arte giapponese di essere sempre fortunati (Newton Compton, traduzione di Sayaka Kozeki), per coltivare la fortuna bisogna infatti correre rischi, mostrare gratitudine, visualizzare ciò che si desidera; e, al tempo stesso, servono apertura mentale, consapevolezza profonda di sé stessi, tenacia e resilienza di fronte agli ostacoli…

Nel libro, ad esempio, si sottolinea l’importanza di alimentare l’autoconsapevolezza per farsi trovare pronti davanti alle opportunità, e quella di trasformare gli schemi di pensiero negativi che bloccano la fortuna; al tempo stesso, è importante affrontare le sfide senza farsi abbattere dagli episodi negativi.