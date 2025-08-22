In libreria “L’arte giapponese di essere sempre fortunati” della neuroscienziata Nobuko Nakano, per cui la buona sorte non è quasi mai frutto del caso, ma deriva soprattutto dalle nostre attitudini e dalla nostra forza psicologica. Ecco il suo “metodo”
La buona sorte non è quasi mai frutto del caso, ma deriva soprattutto dalle nostre attitudini e dalla nostra forza psicologica. Nella maggior parte dei casi, infatti, le persone fortunate e quelle sfortunate si trovano nelle stesse situazioni: sono i comportamenti e la mentalità con cui le affrontano a variare…
Arriva in libreria il “metodo giapponese per attirare la fortuna” grazie alle proprie scelte quotidiane.
Per Nobuko Nakano, neuroscienziata autrice di L’arte giapponese di essere sempre fortunati (Newton Compton, traduzione di Sayaka Kozeki), per coltivare la fortuna bisogna infatti correre rischi, mostrare gratitudine, visualizzare ciò che si desidera; e, al tempo stesso, servono apertura mentale, consapevolezza profonda di sé stessi, tenacia e resilienza di fronte agli ostacoli…
Può interessarti anche
Nel libro, ad esempio, si sottolinea l’importanza di alimentare l’autoconsapevolezza per farsi trovare pronti davanti alle opportunità, e quella di trasformare gli schemi di pensiero negativi che bloccano la fortuna; al tempo stesso, è importante affrontare le sfide senza farsi abbattere dagli episodi negativi.
Scopri le nostre Newsletter
Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it
L’autrice giapponese, specializzata all’Università di Tokyo, insegna alla Higashi Nippon International University e alla Kyoto University of the Arts, e in passato ha lavorato per il Centro di ricerca nucleare di Saclay, in Francia. Nobuko Nakano è stata anche protagonista di programmi televisivi giapponesi, come lo speciale del 2013 Japan’s Battle of the Brains, dove ha vinto il titolo di “mente più brillante del Giappone”.