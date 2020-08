“Una poltrona in cucina”, il nuovo libro di ricette di Benedetta Parodi

In contemporanea con il ritorno in tv, su La7, con il nuovo programma “Senti Chi Mangia”, Benedetta Parodi torna anche in libreria con “Una poltrona in cucina – Storie e ricette di casa”. Un libro intimo e personale, che segna il suo ritorno in Vallardi, casa editrice che l’ha lanciata con il betseller “Cotto e mangiato” – I particolari

Il 14 settembre Benedetta Parodi torna in libreria (e torna in casa Vallardi, editore che ha lanciato la giornalista, conduttrice e autrice del bestseller Cotto e mangiato) e lo fa con un libro di ricette intimo e personale, che racconta le radici della sua cucina: Una poltrona in cucina – Storie e ricette di casa. Il libro uscirà in contemporanea al nuovo programma tv dell’autrice, Senti Chi Mangia, la cui prima puntata andrà in onda su La7 il 14 settembre.

Tornare dove tutto è cominciato per scoprire che è proprio la nostra storia a guidarci nella vita e nelle scelte di tutti i giorni è anche il tema di questo suo nuovo libro: un viaggio fatto di ricette e di racconti con tutto il sapore della famiglia, all’insegna dell’affetto e della convivialità. Piatti deliziosi e facili da creare, con in più tutta l’esperienza e l’amore di una ragazzina, di una fidanzata e poi di una mamma. Un vero e proprio ricettario del cuore corredato dalle foto e dai ricordi più intimi di Benedetta e del suo mondo.

Racconta l’autrice: “La casa di nonna Maria bisognava conquistarsela. Cinque piani di scale, coi gradini alti, di marmo grigio. Ad ogni rampa un profumo diverso proveniente da una cucina diversa, che filtrava da dietro la porta. Al secondo piano ragù, al terzo pollo arrosto, al quarto minestrone. Mezzogiorno di una domenica di ottobre e in ogni appartamento del vecchio condominio si cucinava per il pranzo più importante della settimana. Io acceleravo, cercando di non inalare l’odore ospedaliero delle verdure bollite, sfrecciando veloce fino al pianerottolo della nonna dove mi aspettavano gli gnocchi della Zizzi. Mi attaccavo, impaziente, al campanello e tendevo l’orecchio per sentire il passo strascinato della vecchia tata che veniva ad aprirmi, senza fretta. Per lei la domenica non era certo un giorno di vacanza. Come minimo a pranzo eravamo in 10“.

Gli gnocchi della Zizzi sono speciali, perché hanno il sapore e la sapienza delle nonne, le pennette alla vodka non passano di moda, soprattutto se sugellano un grande amore. E anche per i momenti più bui, è bene ricordarsi che un ciambellone può cambiarti la vita. In Una poltrona in cucina Benedetta ci invita a ripercorrere con lei le tappe della sua formazione, culinaria e non: dagli anni dell’infanzia ad Alessandria a quelli milanesi dell’università e dei primi passi nel mondo del giornalismo, fino alla conquista del proprio ruolo umano e professionale. Da queste esperienze sono nate tante ricette, tutte caratterizzate da un’armonia di sapori unici e sorprendenti.

Fotografia header: Benedetta Parodi nella foto di © Umberto Nicoletti