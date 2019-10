Quanto coraggio ci vuole per tener stretto l’amore, anche quando fa male? Alla scoperta del nuovo romanzo di Emanuelli...

Parliamo di un autore di successo, nato nel 1978 a Roma, città in cui vive. Parliamo di Roberto Emanuelli (nella foto di Luca Brunetti, ndr), che torna in libreria, per DeA Planeta, con Tu, ma per sempre.

Emanuelli ha esordito nel 2015 con il romanzo Davanti agli occhi, prima autopubblicato e poi uscito per un piccolo editore, e da allora ha conquistato ogni giorno di più il cuore dei suoi lettori, quella che lui chiama “famiglia”, una comunità – che si incontra sui social – di ormai centinaia di migliaia di persone. Dopo Davanti agli occhi sono venuti altri successi, E allora baciami (pubblicato anche in Spagna e in America Latina, da Planeta) e Buonanotte a te.

E veniamo al nuovo libro, a partire da una serie di domande: quanto coraggio ci vuole per tener stretto l’amore, anche quando fa male? Quanto coraggio ci vuole per rialzarsi dopo l’ennesima caduta? Quanto coraggio ci vuole per stare al fianco di un amico mentre il mondo gli crolla addosso? Quanto coraggio ci vuole per sedersi davanti a un tramonto, spingere lo sguardo oltre la linea dell’orizzonte e capire che chiunque può superare i propri limiti, chiunque può essere infinito? E per imparare ad amarsi, fregandosene dei giudizi altrui, saltando fuori dalla gabbia che hai intorno, quanto coraggio ci vuole?

Lorenzo e Marzia sono amici da poco, uniti dalla musica, quella che lui suona da sempre, per passione e per mettere insieme uno stipendio, e che per lei fa parte del regalo di compleanno che sta preparando per Riccardo, l’amore della sua vita. Hanno storie diverse, Lorenzo e Marzia: lui ha trentasette anni, è nato in una periferia popolare ma vive in un palazzo elegante del centro di Roma, con la sua bellissima moglie Ginevra e una splendida bambina di tre anni e mezzo, per la quale farebbe qualunque cosa; Marzia di anni ne ha diciotto, si è appena trasferita con la famiglia alla Garbatella, trovando nuove compagne con cui condividere le emozioni più forti, compresa la paura per l’esame di maturità. Rompendo ogni schema e con la tenerezza dirompente delle vere amicizie, loro e un gruppo fantastico di persone pronte in ogni momento ad aiutarle affronteranno un’estate destinata a cambiare tutto, attraverso cadute dolorose, altalene di dubbi, errori inattesi e momenti di irrefrenabile gioia. Con la voglia di credere nell’amore, sempre, a qualunque costo…