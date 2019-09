Il 7 ottobre Salani pubblica "Tutti giù per aria", il primo libro per ragazzi di Rosella Postorino, l'autrice del bestseller "Le assaggiatrici"

Rosella Postorino, l’autrice del bestseller Le assaggiatrici (Feltrinelli), vincitore del premio Campiello e bestseller anche all’estero, torna in libreria il 7 ottobre: l’annuncio è della casa editrice Salani, che pubblicherà Tutti giù per aria, il primo libro per ragazzi.

Il direttore editoriale Mariagrazia Mazzitelli sottolinea: “Siamo felici di pubblicare il brillante esordio nella narrativa per ragazzi della vincitrice del Premio Campiello 2018, ma soprattutto che Rosella Postorino entri a far parte del catalogo Salani a fianco di J.K. Rowling, Luis Sepúlveda, Roald Dahl, Daniel Pennac, Astrid Lindgren, Philip Pullman, Andrea Camilleri, Michela Murgia, Elisabetta Gnone, Silvana Gandolfi, solo per citare alcuni dei numerosi autori conosciuti a livello internazionale”.

Protagonista di Tutti giù per aria è Tina, intraprendente e indimenticabile, che entra a pieno titolo nella galleria delle ‘bambine Salani’: “da Pippi Calzelunghe a Bibi, da Matilde a Hermione Granger, da Calpurnia Tate a Olga Papel”.