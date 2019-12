Festival letterari, fiere editoriali, premi e manifestazioni dedicate ai libri e alla lettura: sono tantissime, da Nord a Sud. E orientarsi non è semplice. Per questo anche quest'anno abbiamo provato a stilare il "calendario 2020" (in costante aggiornamento), pensato per le lettrici e i lettori, le autrici e i lettori e per chi lavora nel mondo dell'editoria