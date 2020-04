In questi giorni difficili, anche per la filiera del libro, arriva una notizia positiva: nasce a Milano Utopia editore, una nuova casa editrice. Si parte a settembre con Massimo Bontempelli (Premio Strega 1953) e Camilo José Cela (Premio Nobel per la letteratura 1989) - I particolari

In queste settimane si parla molto delle difficoltà che vive l’intera filiera del libro, colpita duramente dall’emergenza covid-19, e non mancano gli appelli alla politica delle associazioni di categoria. Ecco perché la notizia della nascita di una nuova casa editrice non si può che accogliere con piacere. Prende dunque il via da Milano l’avventura della casa editrice Utopia, che si occuperà di narrativa e saggistica letteraria, sia italiane sia straniere, e svilupperà la sua produzione in due collane: Letteraria europea e Letteraria straniera.

Il progetto al momento è curato da Giorgio Ghiotti, Mariastefania Pati, Zeno Toppan, Giovanni Cavalleri, Riccardo Zippo, Mattia Tortelli ed è guidato da Gerardo Masuccio, già direttore della collana Capoversi di Bompiani.

I primi titoli di Utopia, che al momento sono in fase di traduzione dal portoghese, dal russo, dall’arabo, dal danese, dal norvegese, dall’inglese dal francese e dallo spagnolo e saranno pubblicati a settembre, distribuiti da Messaggerie Libri con il promotore Goodfellas.

Gli scrittori che saranno pubblicati, scelti sulla base di motivazioni culturali, provengono da tutti e cinque i continenti, e alcuni nomi sono inediti in Italia: a settembre sarà la volta di Massimo Bontempelli, Premio Strega 1953 e Camilo José Cela, Premio Nobel per la letteratura 1989, dei quali la casa editrice si propone di portare in libreria l’intera opera narrativa.