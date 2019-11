Lo spettro di uno spietato assassino torna, dopo sedici anni, a tormentare un’ex detective di polizia: I cinque cadaveri" segna il ritorno di Robert Bryndza

Sono passati sedici anni da quando Kate Marshall, una giovane e ambiziosa detective, fermò il famigerato serial killer del quartiere di Nine Elms, a Londra. Il suo successo, però, si trasformò in un vero e proprio incubo.

Durante le indagini emersero tradimenti, depistaggi e oscure rivelazioni, e la sua promettente carriera in polizia finì con uno scandalo. Da allora i fantasmi del passato hanno continuato a ossessionare Kate che, nonostante il tempo trascorso, non è mai riuscita a lasciarsi quell’esperienza alle spalle. È andata via da Londra e si è trasferita in una piccola città costiera, dove cerca con tutte le forze di dimenticare…

Ma quando un ammiratore del killer di Nine Elms annuncia di voler seguire le orme del suo idolo, Kate sa che non può restare a guardare senza intervenire. Riuscire a fermare l’assassino potrebbe essere la sua unica occasione di riscatto, ma Kate è consapevole che sedici anni prima era stata scelta dal killer come quinta vittima. E adesso il nuovo mostro ha intenzione di finire il lavoro del suo predecessore…

I cinque cadaveri (Newton Compton, traduzione di Giulio Silvano), segna il ritorno di Robert Bryndza, già autore di thriller come La donna di ghiaccio e La vittima perfetta.