"Leggi che ti passa": tante letture utili e anti-stress per affrontare la quarantena (per grandi e bambini). Tra gli autori protagonisti della promozione ebook, anche Terzani, Sepúlveda, Bryson, Pennac, Nesbø, Mancuso, Kondo, De Botton e Jared Diamond

Siete in cerca di consigli su quali libri leggere in queste lunghe giornate in casa, segnate dalla quarantena forzata. Premesso che tutti i libri cartacei o digitali (e gli audiolibri), in particolare in questi momenti, rappresentano un’occasione di conforto, riflessione e, perché no, di evasione, lettrici e lettori di ogni età possono sì optare per romanzi, raccolte di racconti o poesie (e tantissimi lo stanno facendo). Ma in queste settimane davvero particolari può essere utile anche optare per manuali dedicati al benessere fisico e interiore (magari da alternare a opere di narrativa, di ieri e di oggi). O, perché no, per testi che insegnano a fare cose nuove, o ad approfondire le nostre passioni, che spesso non si ha il tempo di coltivare (vale per gli adulti, ma anche per bambini e ragazzi).

Sì perché i giorni dell’#iostoacasa possono rappresentare anche “un’occasione” da sfruttare, da tanti punti di vista: per imparare a stare meglio (a livello fisico ed emotivo), a conoscersi meglio, a relazionarsi meglio con le persone attorno a noi e, perché no, a scoprire nuovi interessi o a coltivare quelli che si hanno.

Ecco quindi una lista di oltre 200 ebook, tra self-help, manuali, saggistica, salute e attività pratiche per adulti e per bambini, che speriamo possa venirvi in soccorso in queste giornate difficili, che ci auguriamo finiscano molto presto… Tra gli autori protagonisti, Terzani, Sepúlveda, Bryson, Pennac, Nesbø, Mancuso, Kondo, De Botton e Jared Diamond.

