Nei giorni dell’#iostoacasa, proseguono, nei principali negozi online, le promozioni legate agli ebook. A questo proposito, segnaliamo l’iniziativa del gruppo GeMS (editore de ilLibraio.it, ndr) “All you can read”: con 10 percorsi di lettura, circa 450 titoli digitali coinvolti, scontati fino al 70%. L’offerta è valida dal 24 al 28 aprile.

Ed ecco i 10 percorsi di lettura:

–Cofanetti: “non solo i capolavori classici, ma anche romanzi contemporanei. Grandi storie a piccoli prezzi”;

–Film & serie tv: “libri cult, che sono diventati film o serie di successo”;

–Romanzi storici: per gli appassionati, ma anche per chi è curioso di scoprire un nuovo genere;

–Bestseller di tutti i tempi: per chi se ne fosse perso qualcuno e vuole recuperare;

–Grandi investigatori: per chi cerca sempre una soluzione;

–Storie dal mondo: per viaggiare, da casa, attraverso le parole;

–Storie d’amore: romance, feel good novels, per chi cerca il lieto fine;

–Azione & avventura: per trattenere il fiato con un po’ di suspense;

–Biografie & memoir: storie uniche da cui trarre ispirazione;

–Libri da leggere almeno una volta nella vita: per avere sempre una nuova storia di cui parlare.

Protagonisti libri di grandi autori di ieri e di oggi, pubblicati da casa editrici come Guanda, Garzanti, Vallardi, Longanesi, Salani, astoria, Ponte alle Grazie, Corbaccio, Bollati Boringhieri, TEA, Nord, Tre60 e Chiarelettere.