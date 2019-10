Ogni anno la domanda è sempre la stessa: come vestirsi ad Halloween (in programma la notte del 31 ottobre)? Ecco alcuni costumi ispirati ai libri, per tutte le età

Il 31 ottobre si celebra una tra le feste più amate, girando di casa in casa e recitando la famosa formula “dolcetto o scherzetto”. Halloween è un momento che molti aspettano con trepidazione, sia i bambini sia tanti adulti, ormai anche in Italia.

I festeggiamenti di origine celtica prevedono, oltre alla zucca intagliata, dei travestimenti paurosi. A questo proposito, ogni anno la domanda è ricorrente: come vestirsi ad Halloween?

Ecco allora una lista, che non pretende di essere esaustiva, pensata per i lettori e le lettrici che cercano dei costumi ispirati ai personaggi più spaventosi dei romanzi. Ne troverete per tutti i gusti, travestimenti per adulti, bambini, neonati, tra costumi di Halloween originali e classici.

Non ci resta che augurare a tutti una spaventosa festa…

Ecco un costume di Dracula per adulti. Uno dei personaggi del terrore per eccellenza è sicuramente il vampiro di Bram Stoker. Il Conte della Transilvania, anche se meno originale di altri, potrebbe essere tra i più amanti la notte di Halloween.

A proposito, perché non valutare anche un costume da Dracula per bambini?

Ispirato a uno dei libri più famosi di Stephen King, adattato al cinema più volte, questo costume di IT potrebbe essere un ottimo travestimento per questo Halloween.

Anche il costume di IT per bambini potrebbe lasciare a bocca aperta tutta la festa.

Se volete essere un vero e proprio mostro, una buona scelta potrebbe essere il costume di Halloween di Frankenstein, personaggio nato dalla penna di Mary Shelley. Un travestimento mostruoso ideale anche per bambini.

I personaggi creati da J.K. Rowling non possono mancare nella notte delle streghe. Quindi perché non valutare un costume di Halloween di Harry Potter per adulti e per bambini?

Lucifero, Belzebù, Satana, molti sono i nomi dati al Demonio. Johann Wolfgang von Goethe mette Mefistofele a scommettere con Dio nel suo Faust. Per questo un buon costume di Halloween da Diavolo è tra i più spaventosi che potrete scegliere.

E perché non valutare anche un costume da diavoletto per bambini?

Casper

Sapevate che uno dei più famosi spiritelli conosciuti, Casper, è nato proprio da un fumetto della Harvey Comics? Lo si ricorda più per l’omonimo film del ’95, che (forse) ci ha fatto cambiare idea sugli spettri: potrebbero essere buoni, anche se un po’ dispettosi. Ecco allora un costume di Halloween da fantasma per adulti e uno per bambini: rigorosamente simpatici.

Dal romanzo di Robert Louis Stevenson, non uno, ma ben due personaggi del terrore da poter scegliere per la notte dell’orrore. Un costume di Halloween del Dr. Jekyll e Mr. Hyde che racchiude entrambi in un travestimento solo.

L’esorcista

Se l’intento è quello di spaventare più persone possibili, William Peter Blatty può darvi una mano: questo costume di Halloween ispirato a L’esorcista potrebbe essere uno spunto.

Maleficent

Direttamente da La bella addormentata nel bosco, una tra le più cattive antagoniste delle fiabe potrebbe fare al caso vostro: il costume di Halloween di Maleficent.

Hannibal Lecter

Chi può dimenticare Il silenzio degli innocenti di Thomas Harris, soprattutto dopo il suo adattamento con Anthony Hopkins? Una buona idea da considerare è questo costume di Halloween di Hannibal Lecter.

