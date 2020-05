A cura dei Master in Editoria, dal 7 maggio il nuovo canale ospiterà dibattiti e interviste, e anche la versione live del consolidato format di incontri “Editoria in Progress”

Anche i Master in Editoria dell’Università Cattolica reagiscono ai grandi limiti che l’emergenza Covid-19 ha posto anche nel campo della formazione e dell’editoria: consolidata la didattica a distanza, dal 7 maggio nasce IDEa, una playlist a cura degli allievi, ex allievi e docenti ospitata all’interno del canale YouTube Il canale dei libri, iniziativa del Centro di ricerca europea Libro Editoria Biblioteca della Cattolica.

“IDEa è uno spazio digitale di riflessione – osserva Edoardo Barbieri, direttore dei Master Professione Editoria cartacea e digitale e BookTelling – Comunicare e vendere contenuti editoriali – che ospiterà dibattiti e interviste live e videoregistrate a professionisti del settore editoriale rivolgendosi a tutti coloro che amano i libri, che di questi vivono o che vorrebbero fare della passione per la lettura una professione”. Nella playlist si troveranno analisi delle tendenze attuali e delle prospettive future, anche in chiave internazionale e transmediale, testimonianze dai vari settori delle professioni editoriali e consigli utili per chi vuole lavorare nel mondo dell’editoria.

“Abbiamo voluto trasformare i molti limiti di questo difficile periodo in opportunità, innanzitutto per i nostri allievi – commenta Paola Di Giampaolo, cui si deve la progettazione e il coordinamento dei due Master -: IDEa sarà anche, per loro, occasione di sperimentazione e di formazione: su IDEa condurranno le interviste, realizzeranno editing video e parteciperanno attivamente alla organizzazione e alla gestione dei live, così come ogni settimana da anni pubblicano articoli sul blog dei Master”.

Il 7 maggio IDEa partirà con il Decalogo della libreria ideale a cura degli allievi del Master BookTelling.

Tra i live trasmessi su IDEa, anche il ciclo Editoria in Progress, format di incontri sulle pratiche del mestiere editoriale e digitale aperti al pubblico e agli operatori, realizzato in collaborazione con Editrice Bibliografica. Giunto ormai all’ottava edizione, per la prima volta si svolgerà online. Ma anche qui, resteranno saldi due aspetti: il mettere in dialogo tra loro figure differenti della filiera editoriale e l’approccio laboratoriale, che vedrà coinvolti gli allievi dei Master, coordinati dai loro docenti, nella conduzione, regia, promozione, copertura giornalistica di tutti e 4 gli incontri del ciclo.

Gli incontri saranno trasmessi in diretta live youtube su IDEa e nel profilo Facebook dei Master, poi disponibili in differita. Il primo dei 4 incontri è per il 12 maggio alle 18: gli allievi dei Master Professione Editoria e BookTelling, alla conduzione e alla regia dell’evento, dialogheranno con Lorenza Stroppa, editor di Ediciclo, docente di scrittura creativa e editoria turistica, autrice di Da qualche parte starò fermo ad aspettare te (Mondadori). Sarà l’occasione per domandare come cambia la vita di un’editor, di una scrittrice (e di una lettrice) ai tempi del Coronavirus, come scriveremo, leggeremo e creeremo legami con i lettori, quali consigli per chi scrive e per chi vuole lavorare in editoria, e molto altro. A seguire, sempre alle 18, il 19 maggio il dialogo con Eugenio Trombetta Panigadi, amministratore delegato di IBS.it, un libraio di fronte (e oltre) l’emergenza Covid19, il 27 maggio “Nuove professioni per nuovi contesti editoriali” con Laura Donnini, Paola Dubini, Nicola Salerno e Cristian Son coordinati da Paola Di Giampaolo, il 9 giugno “La lingua italiana: buone notizie oltre i catastrofismi” con Vera Gheno, Gianluca Orazi, Donata Schiannini coordinati da Elisa Calcagni.