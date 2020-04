Con la prima lettura di Elena Sofia Ricci ha preso il via #IoLeggoPerTe, il progetto di social readings gratuito ideato da Alberto Simone, con oltre 20 attrici e attori che leggono testi tratti da “La Felicità sul Comodino” e “Ogni Giorno un miracolo”

#ioleggoperché è il progetto di social reading ideato da Alberto Simone, autore, per Tea, di La felicità sul comodino e Ogni giorno un miracolo. Lettori d’eccezione saranno attrici e attori che si alterneranno sulle pagine social dell’autore per dare voce ad alcune delle pagine più significative dei suoi libri. Il progetto è partito il 25 aprile con il primo contributo di Elena Sofia Ricci.

“#ioleggoperte è il progetto di social reading che ho ideato grazie alla collaborazione e generosità di 22 attrici e attori tra i quali Massimo Ghini, Claudia Gerini, Maria Grazia Cucinotta, Michela Andreozzi e molti altri che leggeranno in video e in voce alcuni dei capitoli più utili e ispiranti da La felicità sul comodino e Ogni giorno un miracolo. Sui social network come nei miei libri ho sempre cercato di condividere conoscenze e risorse utili a vivere meglio. Oggi le stesse risorse possono rivelarsi ancora più necessarie. Lontano dalle terapie intensive, all’interno delle case in cui viviamo confinati, esiste una dimensione di sofferenza silenziosa, ma non meno grave, da parte di milioni di persone, alcune fisicamente sole, forzatamente separate dagli affetti famigliari e altre che, già prima di tutto questo, soffrivano di disturbi della sfera emozionale e psicologica. I danni di questa sofferta ma inevitabile condizione di separazione, contraria alle necessità della nostra specie, emergeranno drammaticamente quando tutto questo sarà finito. È urgente quindi che cominciano ad occuparcene, offrire ogni possibile forma di sostegno, conforto e compagnia alle persone psicologicamente più fragili. Ma anche per tutti gli altri potrà essere una piacevole esperienza”.

L’intera serie di letture, a fine lockdown, verrà resa disponibile in download e streaming agli istituti carcerari femminili e maschili e alle case di riposo per anziani che ne faranno richiesta.