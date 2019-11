Novità e grandi successi del 2019 per i vostri regali di Natale

Anche in questo 2019, il numero di fine anno della rivista Il Libraio vi presenta le migliori novità per i vostri regali di Natale: da La casa delle voci di Donato Carrisi a Questione di Costanza di Alessia Gazzola, passando per i romanzi di Andrea Vitali e Marco Vichi, i nuovi saggi di Vito Mancuso e Gianluigi Nuzzi, senza dimenticare il bestseller rivelazione di quest’anno: I leoni di Sicilia di Stefania Auci.

Sfogliate l’ultimo numero de Il Libraio per scoprire queste e altre novità per le vostre letture natalizie e i vostri regali.

Ma i nostri consigli non si fermano alle ultime uscite. Abbiamo preparato per voi uno speciale con molti dei libri più importanti pubblicati nella prima parte del 2019.

Spazio dunque ad autrici e autori italiani e internazionali, tra cui scrittrici e scrittori che hanno ottenuto i premi letterari più prestigiosi.

Nell’inserto trovano spazio libri per tutti i gusti, dai thriller ai romanzi letterari, passando per la saggistica e i manuali, senza dimenticare le storie d’amore e i testi per bambini e ragazzi. Ovviamente è una lista di consigli, e come tutte le liste (in particolare quelle di consigli di lettura di fine anno) non pretende di essere esaustiva.