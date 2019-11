Tra lunedì 11 e sabato 16 novembre si svolgerà in tutta Italia "Libriamoci - Giornate di lettura nelle scuole", iniziativa che ogni anno coinvolge bambini e ragazzi dall'infanzia alle scuole superiori nelle attività di lettura all'interno degli istituti - I protagonisti

Da lunedì 11 a sabato 16 novembre torna Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, l’iniziativa promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e dalla Direzione Generale per lo Studente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Dall’infanzia alle superiori, in Italia e all’estero, sono ad oggi oltre 250mila gli studenti coinvolti nelle attività di lettura svincolate da ogni valutazione: un numero destinato a crescere nel corso della campagna e che supera – come sottolinea il comunicato – già del 10% il dato dello stesso periodo nella scorsa edizione. A questo numero si affianca quello degli oltre 400 tra scrittori, giornalisti, attori, soci di associazioni culturali, bibliotecari e privati cittadini che si recheranno negli istituti scolastici in veste di lettori volontari pronti a dar voce alle storie più appassionanti.

E se in Italia le iniziative si moltiplicano, con un parziale di oltre 1.700 già caricate, senza contare quelle che si aggiungeranno nel corso della settimana e le migliaia spontaneamente organizzate anche al di fuori della settimana, anche le scuole italiane all’estero contribuiscono al successo e alla vitalità di Libriamoci.

Finora, 17 Istituti nel mondo hanno aderito, dalla Cina al Brasile, dalla Francia alla Grecia, passando per Albania, Algeria, Egitto, Romania, Spagna, Svizzera e Turchia, dimostrando come la lettura davvero non conosca limiti e confini. Nell’organizzazione delle attività, in molti si sono ispirati ai tre filoni tematici suggeriti, per ciascuno dei quali è stata preparata una bibliografia di riferimento: Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori, in vista del centenario dalla nascita, Noi salveremo il pianeta, sul ruolo decisivo delle nuove generazioni nella lotta ai cambiamenti climatici, e – novità di questa edizione di Libriamoci – La finestra sul mondo: perché leggere i giornali, dedicato alle letture di giornali in classe e al confronto con i giornalisti che aderiranno come lettori.

Tante inoltre le realtà territoriali che si sono attivate per contribuire al successo della campagna: le associazioni e i centri culturali che hanno messo a disposizione i propri iscritti (ADOV-Associazione Donatori di Voce di Pavia, Associazione culturale Reggio tra le righe, Associazione di promozione sociale e culturale Terra di Mezzo – Biblioteca Errante, Associazione GoTellGo, Associazione socio-culturale ludico-ricreativa Officina Time, Associazione Volaqui, Centro Culturale Aldo Moro), le compagnie e i gruppi teatrali che uniscono la drammatizzazione al piacere della lettura ad alta voce (Centro R.A.T. – Teatro dell’Acquario, Compagnia Gli Sbandati, Compagnia teatrale Salto del Delfino, Compagnia Puck TeaTré, Teatro Stabile d’Abruzzo, Vernice Fresca Teatro), gli appassionati gruppi e circoli di lettura (Circolo della Lettura Barbara Cosentino, Gruppo di lettura “La Potenza dei libri”), le librerie e biblioteche (Bibliomediateca comunale di Popoli, Biblioteca ragazzi “A. Novelli” di Ancona, Libreria La Casa sull’Albero di Arezzo, Libreria Libò – Libreria dei ragazzi e degli errori di Catania), preziose anche nel prestito dei libri relativi ai filoni tematici, e Sindaci e Assessori di Comuni appartenenti alla rete “Città che legge” (Comuni di Aquino, Bergamo, Cavriago, Cesena, Padova, San Vito dei Normanni, Spilamberto, Tortona, Tivoli).

Il programma

Il programma delle iniziative di Libriamoci dà spazio alla creatività di insegnanti, studenti e volontari e coinvolge tutti in una girandola di attività diverse e stimolanti: fra reading e maratone, incontri speciali e flash mob, si aggireranno inoltre nelle scuole tanti lettori speciali. Ad oggi, sono già oltre 400 quelli volontari tra scrittori, giornalisti, attori, soci di associazioni culturali, bibliotecari e privati cittadini che metteranno a disposizione tempo e professionalità per condividere con i giovanissimi il proprio amore per la lettura. Pronte all’appello anche le 27 case editrici che, in risposta all’invito congiunto di Ricardo Franco Levi e Romano Montroni, hanno messo a disposizione i propri autori: Armando Curcio Editore, Armando Editore, Astro Edizioni, bookabook, Carabba, Castelvecchi, DeA Planeta, Elliot, Elpìs Editrice, Emons Audiolibri, FaLvision Editore, Glifo edizioni, Il Melangolo, Il Saggiatore, La Ruota Edizioni, Leone Editore, liberilibri, Longanesi, Manni Editori, Mondadori, Morellini, Newton Compton, NN Editore, Nulla Die, Oblique Studio, Odoya, Voland.

La giornata inaugurale all’Unipol Arena di Bologna

La settimana di Libriamoci prenderà ufficialmente il via lunedì 11 presso l’Auditorium Unipol Enea Mazzoli di Bologna con l’evento inaugurale realizzato dal Centro per il libro e la lettura in collaborazione con il Gruppo Unipol. Appuntamento dalle ore 10 con gli esponenti delle istituzioni coinvolte invitati sul palco dal docente Carlo Albarello, ideatore del progetto IoLeggoConTe del Centro per il libro e la lettura. Ad avvicendarsi saranno il Presidente del Gruppo Unipol Pierluigi Stefanini, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini, il Direttore generale delle biblioteche e degli istituti culturali Paola Passarelli e Romano Montroni, Presidente del Centro per il libro e la lettura, impegnato a far luce sul valore e l’importanza di Libriamoci nella formazione culturale e personale dei ragazzi di tutte le età. E saranno proprio loro, alcuni studenti del Liceo Classico Minghetti e dell’Istituto Belluzzi-Fioravanti di Bologna, a testimoniarlo in prima persona alternandosi nel racconto e nella lettura di pagine tratte dai loro romanzi più amati, in perfetta assonanza con lo spirito dell’iniziativa. Protagonisti dell’appuntamento, inoltre, la giornalista e scrittrice Benedetta Tobagi, da sempre impegnata in progetti didattici sulla storia del terrorismo, e lo scrittore e accademico Alessandro Vanoli, che nelle vesti di “lettore d’eccezione” darà voce al Martin Eden di Jack London, di cui una copia sarà donata agli studenti presenti. Conclusione affidata a Flavia Cristiano, Direttore del Centro per il libro e la lettura, e al presidente Montroni che chiuderanno la giornata illustrando i numeri in costante crescita dell’edizione 2019 di Libriamoci.

Come partecipare

I docenti hanno carta bianca nell’organizzazione delle proprie iniziative, che entro il 24 novembre vanno inserite nella banca dati qui. Sul sito sono disponibili un video tutorial per agevolare la compilazione, una lista di FAQ e tre bibliografie tematiche, suddivise per fasce d’età, dedicate a ciascun filone: Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori; Noi salveremo il pianeta; La finestra sul mondo: perché leggere i giornali. A iniziativa conclusa, gli insegnanti che desiderano raccontarne l’esito e condividere le buone pratiche adottate, potranno farlo compilando il modulo loro riservato, che giungerà come e-mail alla redazione e sarà poi inserito su “Libriamoci a scuola”, nei tempi e negli spazi possibili – corredato da foto e video.