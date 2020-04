Massimo Villivà è tra i vincitori del torneo letterario gratuito IoScrittore con "La colpa del figlio", romanzo che racconta la voglia di Tommaso, un uomo in crisi, di ricostruire la propria vita grazie Viviana, la donna di cui si innamora. Il suo desiderio si scontra però con il passato del figlio di Viviana...

Massimo Villivà è tra i vincitori del torneo letterario gratuito IoScrittore (promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol, quest’anno alla sua decima edizione) con La colpa del figlio. Villivà, milanese, è stato musicista e editor di riviste. Gestisce il blog Cronache Babilonesi, e in passato ha pubblicato l’antologia di racconti La divisione dei ruoli (Giovane Holden edizioni).

Il suo romanzo, in uscita in ebook il 2 aprile, racconta la storia di Tommaso Berti, uomo in crisi che ha alle spalle un divorzio e che trascina le sue giornate tra il lavoro di insegnante di liceo, in mezzo a ragazzi che non capisce più e che non lo capiscono, e la solitudine di serate passate in chat, alla poco convinta ricerca di un contatto umano.

Quando ormai è quasi rassegnato allo squallore della propria esistenza, Tommaso incontra in chat Viviana, detta Vivi, un soprannome che suona come un monito a riprendere in mano la propria esistenza. L’amicizia e poi l’amore con Vivi sembrano riportare una luce di speranza nella sua vita.

Viviana però ha un figlio, Davide: il suo centro, la sua gioia, la sua dannazione. Davide, infatti, ha appena concluso un periodo di arresti domiciliari per spaccio, e non sembra intenzionato a cambiare. Tommaso vorrebbe riuscire a essere per Davide il padre che non ha mai avuto, per Viviana il compagno che lei merita… ma le cose non sono così semplici, e l’entrata in quella piccola famiglia disfunzionale lo spinge a un viaggio nella parte più oscura dell’animo umano, fino alla terra inesplorata dove a volte i desideri si realizzano, se si è disposti a pagarne il prezzo.

La colpa del figlio è una storia di ossessioni, paure e violenza, che avvolge il lettore come una spirale fino allo sconvolgente finale.