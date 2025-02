Letteratura per l’infanzia, i primi 25 anni di Babalibri

Nata in coedizione con L’école des loisirs – editore francese specializzato in letteratura per

l’infanzia – nel 2025 la casa editrice Babalibri festeggia il suo 25esimo compleanno.

Nell’ultimo quarto di secolo, sotto la direzione di Rosellina Archinto e poi di Francesca Archinto, tutt’oggi direttrice editoriale, il marchio ha proposto titoli che si distinguono per la ricchezza iconografica, l’immediatezza dei testi e la capacità di accompagnare bambine e bambini nella loro crescita emotiva, cognitiva e sociale.

Al tempo stesso, la casa editrice si è molto impegnata sul fronte dell’inclusività.

Il catalogo accoglie opere di maestri e maestre di calibro internazionale nell’ambito della letteratura illustrata, come Leo Lionni, Mario Ramos, Iela Mari, Arnold Lobel, Philippe Corentin e Susie Morgenstern.

Tra gli albi pubblicati negli ultimi anni, si possono poi citare Una zuppa di sasso di Anaïs Vaugelade, Che rabbia! di Mireille d’Allancé, La Regina dei baci di Kristien Aertssen, Papà-isola di Émile Jadoul, Cornabicorna di Magali Bonniol e Pierre Bertrand, come pure Zeb e la scorta di baci di Michel Gay, A più tardi! di Jeanne Ashbé, Il principe tigre di Chen Jiang Hong, Il raffreddore di Amos Perbacco di Philip C. Stead, oltre a moltri altri.

Per Babalibri in questi anni non sono mancati i riconoscimenti, come il premio Andersen, il premio Nati per Leggere, il premio per la Microeditoria di qualità e il premio Orbil – che alla fasi finali di più edizioni del Premio Strega Ragazze e Ragazzi.

Tra le iniziative per i primi 25 anni, l’album delle figurine Babalibri disponibile nelle librerie, il restyling grafico della collana Superbaba, a cura di xxystudio, un evento alla Bologna Children’s Book Fair l’1 aprile (con le letture di Alfonso Cuccurullo e la musica dal vivo di Molla) e una festa a Milano il 28 maggio presso Cascina Nascosta.