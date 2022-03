“Chiusi fuori”: il giallo per ragazzi firmato da Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone

Marco Malvaldi, una delle voci più celebri del giallo italiano, e la moglie Samantha Bruzzone firmano il loro primo libro per ragazzi: “Chiusi fuori”. Gli appassionati de “I delitti del BarLume” e delle storie misteriose possono stare tranquilli: si tratta anche in questo caso di un romanzo con tutti gli ingredienti del genere (è proprio il caso di dirlo, visto che la vicenda ha come sfondo un ristorante): un morto dal passato un po’ torbido, un paesino dove non succede mai niente, una folta schiera di sospettati, falsi indizi, depistaggi seminati qua e là e, naturalmente, una bella squadra di personaggi pronti a indagare

Arriva in libreria il primo libro per ragazzi firmato da Marco Malvaldi, una delle voci più celebri del giallo italiano, e dalla moglie Samantha Bruzzone: Chiusi fuori (Mondadori Ragazzi). Potrebbe sembrare un esperimento letterario a doppia firma, ma in realtà non è così: Bruzzone è già stata corresponsabile di numerosi libri del marito, solo che adesso è venuta allo scoperto: “Il nome Marco Malvaldi viene spesso usato come pseudonimo” , ha spiegato l’autore in un’intervista a La Lettura: “Storia, sceneggiatura e soggetto sono di Samantha; realizzazione, regia e montaggio sono opera mia”.

Gli appassionati de I delitti del BarLume (serie noir pubblicata da Sellerio, da cui è stata tratta la fortunata serie tv) e delle storie misteriose possono stare tranquilli: si tratta anche in questo caso di un giallo con tutti gli ingredienti del genere (è proprio il caso di dirlo, visto che la vicenda ha come sfondo un ristorante): un morto dal passato un po’ torbido, un paesino dove non succede mai niente, una folta schiera di sospettati, falsi indizi, depistaggi seminati qua e là e, naturalmente, una bella squadra di personaggi pronti a indagare.

Prima tra tutti, il vicequestore Liana Salvadori, una donna dall’aria decisamente bizzarra e dai modi invadenti, che inizialmente potrebbe sembrare minacciosa, ma che in realtà rivela scaltrezza e grandi capacità di intuizione. Accanto a lei, i due protagonisti della storia: la quattordicenne Zoe, ragazzina brillante che ama i libri di Agatha Christie, e suo fratello Achille, undici anni e il sogno di diventare uno chef. È proprio lui a insistere per organizzare una cena nel ristorante stellato La lupa e la luna, luogo dove viene ritrovato morto il proprietario Fortunato Visconti, ucciso con un colpo di pistola.

Non si può andare avanti nella descrizione della trama, perché ogni capitolo rappresenta una svolta e, altrimenti, si rischierebbe di rivelare troppo. Basti sapere, però, che l’elemento che rende speciale questo romanzo per ragazzi (e non solo) è la sua normalità, la capacità degli autori di aver raccontato una storia tutto sommato credibile e dettagliata, che ci permette di seguirla con partecipazione e divertimento (certo non manca l’ironia).

È vero infatti che il mistero che si abbatte su Collerotondo (questo il nome del paesino) è un evento straordinario; è vero che i due fratelli hanno uno sguardo attento sulle cose, mai scontato, capace di ribaltare i codici consueti, e che saranno loro a dare una svolta fondamentale alle indagini, ma ne non vengono mai esasperati i tratti, fino a renderli poco plausibili.

È insomma un giallo a tutti gli effetti, costruzione della trama solida, caratterizzazione dei personaggi raffinata e storia ricca di colpi di scena. Del resto c’era da aspettarselo da due grandi firme del genere che, anche di fronte alla sfida di comunicare con un pubblico più giovane, hanno saputo mantenere alta l’asticella.