Fiabe della tradizione curda, un incontro tra culture diverse

“Fiabe della tradizione curda” è una raccolta di testi in lingua italiana e curda, con l’aggiunta di illustrazioni da colorare, per bambini di ogni età – I particolari sul progetto di “Docenti senza frontiere”

“… le fiabe sono alleate dell’utopia, non della conservazione.

E perciò noi le difendiamo: perché crediamo nel valore educativo dell’utopia,

passaggio obbligato dall’accettazione passiva del mondo alla capacità di criticarlo,

all’impegno per trasformarlo.” (Gianni Rodari)

Fiabe della tradizione curda è una raccolta di testi in lingua italiana e curda, con l’aggiunta di illustrazioni da colorare, per bambini di ogni età.

Questo testo, insieme ad altri, è inserito all’interno delle fiabe territoriali e vuole essere un punto d’incontro fra culture diverse, mettendo in evidenza le somiglianze e scoprendo peculiarità differenti da quelle di appartenenza. Ci rivela che la diversità è portatrice di valori comuni positivi.

L’obiettivo è favorire un’interazione sociale basata sulla preservazione delle differenti identità culturali interagenti e comunicanti tramite l’utilizzo di diverse lingue, garantendo a ciascuna la propria dignità.

I testi e le traduzioni sono state curate da Laura Anania, i disegni da Zennun Zarakaş e le fiabe raccolte da Şoreş Baran.

Questo libricino è stato realizzato in conclusione del progetto “Alan’s rainbow: un luogo di studio e di vita per gli orfani di Kobane”, sostenuto dall’associazione di volontariato Docenti Senza Frontiere (DSF), che ha a cuore il diritto allo studio sia in Italia che all’estero.

Questa iniziativa è stata dedicata ad Alan Kurdi, il bambino siriano di soli tre anni, trovato annegato nel 2015 sulle spiagge della Turchia, a seguito di uno dei tanti naufragi. Insieme alla sua famiglia aveva il desiderio di raggiungere l’Europa per scappare dalla guerra che stava distruggendo la sua città, Kobane. Alan è diventato simbolo della crisi europea dei migranti dopo che la foto del suo corpo senza vita, scattata da un giornalista, ha fatto il giro del mondo.

DSF ha creato un raccoglitore in suo ricordo, il cui ricavato andrà a sostenere progetti in tutto il mondo.

Questo vale anche per questo libricino e per gli altri prodotti, disponibili sul sito, il cui obiettivo della vendita è garantire un futuro e un’istruzione a chi non ne ha la possibilità, vivendo in condizioni di povertà.

La condizione dei bambini in Kurdistan rimane tutt’oggi una situazione molto critica, con un aumento continuo di bambini orfani, in cerca d’aiuto e di cure per riuscire ad affrontare i traumi vissuti durante la guerra. DSF ha dato così il suo contributo realizzando un orfanotrofio vicino alla scuola con l’intento di dare agli alunni un luogo dove ricostruire la propria identità e creare legami comunitari, oltre che per facilitare la frequenza delle lezioni.

L’associazione ha un canale Youtube in cui sarà possibile conoscere ed approfondire da più vicino la situazione in Siria e gli interventi attuati.

“Ad Alan e a tutti gli altri bambini del mondo i cui diritti sono negati.”

(a cura di Giulia Bonetti)