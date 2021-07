In arrivo il romanzo e la guida ispirati dalla serie Sex Education

“Sex Education”, la serie Netflix di culto, arriverà in libreria dopo l’estate. In Italia sarà la casa editrice Il Castoro a pubblicare il romanzo e la guida ufficiale – I particolari

Sex Education, la serie Netflix di culto, arriverà presto in libreria. In Italia sarà la casa editrice Il Castoro a pubblicare i volumi (Hachette Children’s Group ha siglato l’accordo per i diritti mondiali in tutte le lingue con Netflix, e i diritti per entrambi i titoli sono stati venduti a editori di 20 paesi in tutto il mondo).

Sex Education: On the Road, l’unico romanzo young adult ufficiale di Sex Education (firmato dall’autrice Katy Birchall), uscirà in Italia il 2 settembre, mentre la guida Sex Education: il sesso, l’amore e le relazioni spiegati bene, uscirà da noi il 14 ottobre.

Quanto alla trama del romanzo, i lettori troveranno il fratello di Maeve è in guai seri. Ha un disperato bisogno del suo aiuto, su cui è convinto di poter contare in ogni frangente. Gli amici Aimee, Otis ed Eric, sempre al fianco di Maeve, non le faranno certo mancare il loro aiuto, nonostante il suo carattere spigoloso e indipendente. Un libro che, nelle intenzioni, proporrà la schiettezza della serie anche su temi delicati, oltre a un umorismo brillante.

Quanto alla guida, risponde alle domande che spesso ragazze e ragazzi hanno troppo timore di porre. Dalla conoscenza della propria anatomia e identità, alla questione del consenso, alla sessualità e a quel campo minato che è l’amore ai nostri giorni, sono tanti i temi affrontati, con approfondimenti tenuti dai personaggi della serie, citazioni, note terapeutiche, grafici, suggerimenti, pillole in evidenza e illustrazioni di Fionna Fernandes.