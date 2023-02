Biblioteche: crescono i prestiti digitali (al Nord Italia), ma quelli fisici continuano a prevalere. E i giovani…

Stando a una nuova analisi dei contesti e delle pratiche di lettura digitale a scuola e in biblioteca, la pervasività della rete e il suo frequente utilizzo hanno trasformato il panorama dell’offerta e di fruizione dei contenuti. Ecco gli ultimi dati sullo stato del prestito digitale in Europa e in Italia, con particolare attenzione ai giovani

A Roma, MediaLibraryOnline (MLOL), prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale, ha ospitato un incontro per analizzare contesti e pratiche della lettura digitale.

Dopo il picco di crescita del primo anno di pandemia, nel 2022 MLOL conserva un +87,46% rispetto al 2019 e un +92% di consultazione dell’edicola digitale. Dati in assoluta controtendenza se confrontati con quelli di frequentazione e prestito nelle biblioteche onsite, si spiega in una nota.

Gli utenti digitali costituiscono quasi il 7% degli utenti fisici, con delle forti variazioni a livello territoriale: nelle regioni del Nord il digitale vale il 7-10% del totale contro lo 0,4-2% del Sud. Tra gli outlier – sottolinea sempre il comunicato conclusivo – si trovano Val d’Aosta (20,74%), Emilia-Romagna (9,27%) e Trentino-Alto Adige (8,43%).

Gli utenti digitali sono più attivi?

Sebbene si tratti di pratiche molto diverse tra loro, si osserva che un utente digitale accede a MLOL in media 66,4 volte mentre un utente di biblioteca fisica ha in media 5,7 accessi, ne deriva un uso molto più intensivo della piattaforma digitale.

Come va il prestito digitale in Europa?

Dallo studio presentato da Giuseppe Vitiello (presidente di Eblida) First European Overview on E-lending in Public Libraries, condotto su 9 Paesi, è emerso che anche in Danimarca, paese con i migliori risultati, il prestito digitale resta comunque 3-4 volte inferiore al prestito tradizionale, mentre nel resto dei paesi è evidente un sottodimensionamento del prestito digitale che arriva a essere centinaia di volte inferiore.

Giulio Blasi (MLOL), confrontando i dati italiani con quelli tedeschi, ha osservato che in Germania un quarto dei prestiti è digitale, mentre in Italia ci si ferma all’8% con un indice di prestito digitale fino a 12 volte inferiore rispetto al prestito tradizionale.

Il 90% delle biblioteche ha una collezione inferiore ai 50.000 titoli, mentre il catalogo MLOL offre una base di 80mila titoli. Tra le motivazioni di questa discrepanza c’è la capacità di recepire più velocemente le novità nella libreria online, che vede alcuni editori offrire in prestito su MLOL i titoli in tempo reale rispetto all’uscita. Da un confronto condotto da Giovanni Solimine (Università La Sapienza di Roma) tra prestiti analogici e digitali emerge inolre come le biblioteche digitali riescano a garantire una maggior bibliodiversità.

L’analisi, condotta su 30 milioni di prestiti fisici effettuati nel periodo 2018-2019, evidenzia come le biblioteche fisiche fatichino a seguire le dinamiche del mercato, nonostante tra i libri più prestati ci siano numerosi bestseller: Elena Ferrante vale il 6% dei prestiti totali, per fare un esempio. In generale i 10 autori più prestati rappresentano il 25% dei prestiti totali.

E veniamo agli altri dati. Nel 2021 solo il 7,4% degli italiani hanno utilizzato servizi bibliotecari, l’11,7% considerando anche i servizi in ambiente digitale. Di questi, i giovani sono solo un terzo rispetto al 2019, contro un calo medio del 50% nelle altre fasce d’età.

Dal 2012 si osserva anche una perdita del 10% dei lettori nella fascia 15-17 anni. All’interno dello studio curato da Chiara Faggiolani (Sapienza Università di Roma) e Gino Roncaglia (Università Roma Tre) si osserva come sia in atto un cambiamento generazionale dei lettori, accelerato dai cambiamenti tecnologici.

In quella che tradizionalmente viene considerata la “generazione dei giovani” (dai 5 ai 19 anni) si delineano infatti quattro nuclei molto diversi tra loro, frutto di intrecci tra le varie generazioni (Lively Kids, TechTwins, ExpoTeens, ExperTeens). Si è partiti da uno studio di Francesco Morace.