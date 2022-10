Il ruolo del digitale, delle biblioteche e delle scuole nella promozione della lettura

A Milano l’incontro “Schermi. Biblioteche e editori per ragazzi”, a tema lettura digitale e promozione della lettura – I particolari

A Milano, Palazzo Reale ha ospitato un incontro, dal titolo “Schermi. Biblioteche e editori per ragazzi”, per fare il punto sulla lettura digitale e sulle opportunità per la promozione della lettura tra i più giovani.



In apertura, l’analisi dei dati sul prestito digitale di un campione di biblioteche scolastiche, a cura di Paola Pala (MLOL Scuola), con l’obiettivo di evidenziare il ruolo che biblioteche e scuole ricoprono nella promozione della lettura, spesso in sinergia con famiglie e case editrici.

Le 1500 scuole che hanno aderito a MediaLibraryOnline (MLOL), un progetto con lo scopo di creare una rete italiana di biblioteche per il prestito digitale, hanno registrato un incremento complessivo del +792% sui prestiti in soli tre anni.

A seguire Francesca Noia (Edigita) ha proposto un’analisi delle vendite di ebook nel settore ragazzi. Cresce il numero dei libri della categoria distribuiti in digitale: 2.627 nel 2019, oggi 3.755. Il maggior numero di vendite si riscontra nella fascia 9-12 anni.

I ragazzi sono sempre più abituati a linguaggi ibridi, spiega Roberta Franceschetti (Mamamò), e le immagini giocano un ruolo fondamentale. Piattaforme come Wattpad e Webtoon offrono prodotti editoriali digitali ai loro 166 milioni di utenti, che vivono in un ecostistema crossmediale dove le storie di maggior successo diventano sempre più spesso live action, serie animate e libri cartacei.

Si parla poi di come coinvolgere gli adolescenti nel mondo della letteratura: con questo obiettivo è nata l’esperienza TEENCHAT, sviluppata dal Sistema Bibliotecario del Comune di Milano, e il progetto ideato da Paola Zannoner e Giuseppe Bartorilla (Biblioteca dei ragazzi di Rozzano), che hanno coinvolto alcuni studenti nella realizzazione di racconti e storie.

Infine il tema della potenzialità dell’audio: nella fascia d’età 18-24 è il 43% ad aver ascoltato almeno un audiolibro nell’ultimo anno.

“I libri non vanno più pensati solo per il cartaceo, ma già in fase di progettazione è necessario ideare contenuti transmediali”, ha affermato Renata Gorgani, editrice de Il Castoro.

Il tema del digitale in biblioteca sarà ripreso in altri tre incontri, a Firenze (novembre 2022), Roma (febbraio 2023) e Bologna (maggio 2023).