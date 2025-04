Ecco come Jeff Kinney (e La Schiappa) promuoveranno la lettura in 1000 biblioteche italiane

In occasione del convegno Alziamo la voce! Condividere libri, lettura e parole nelle biblioteche under 19, promosso dalla Commissione nazionale biblioteche per ragazze e ragazzi dell’Associazione Italiana Biblioteche che si terrà alla Bologna Children’s Book Fair (martedì 1 aprile, dalle ore 11 in Sala Notturno), la casa editrice Il Castoro annuncia il lancio dell’iniziativa La Schiappa per le biblioteche italiane.

Nella presentazione si spiega: “Grazie al profondo legame che Jeff Kinney, amatissimo autore di Diario di una Schiappa, ha costruito con l’Italia nel corso degli anni, è nata l’idea di un’iniziativa volta a promuovere le biblioteche e a sostenere il ruolo dei bibliotecari. Un poster originale, disegnato dall’autore di una delle serie per ragazzi più amate nel mondo da quasi un ventennio, sarà distribuito gratuitamente in oltre 1000 biblioteche in tutta Italia, con il patrocinio di AIB – Associazione Italiana Biblioteche e in collaborazione con Il Castoro”.

Il poster Tuffati in un buon libro, che verrà presentato dopo un video messaggio di Jeff Kinney (martedì 1 aprile intorno alle ore 11.45), “rappresenta un coloratissimo invito a scoprire il mondo della lettura e a valorizzare le biblioteche come spazi vitali per la crescita culturale e personale di ciascuno”. Nell’immagine, Greg si tuffa in una piscina piena di libri, e l’invito di Jeff Kinney è di farlo tutti, esortando piccoli e grandi a “nuotare” tra gli scaffali delle biblioteche, “veri e propri presidi di cultura che aprono orizzonti nuovi e garantiscono un accesso libero e democratico al sapere, ai libri e alle storie”.

I libri della serie Diario di una Schiappa sono tra i più amati e prestati nelle biblioteche italiane per ragazze e ragazzi. “Portare il messaggio di Jeff Kinney proprio in questi luoghi vuole rappresentare un gesto di amicizia verso tutte le piccole lettrici e lettori delle avventure di Greg”, spiega la casa editrice.

Jeff Kinney ha sempre dimostrato un forte impegno a sostegno delle istituzioni pubbliche. Nel 2023, Jeff e il suo team hanno organizzato un lungo tour attraverso gli Stati Uniti dandogli l’opportunità di entrare in contatto personalmente con biblioteche e bibliotecari e di supportare le loro diverse attività e iniziative, sia nelle piccole che nelle grandi comunità. Per Kinney i bibliotecari sono “il cuore pulsante di una comunità” e i custodi del legame speciale tra libri e lettori, e la biblioteca è un’istituzione democratica aperta a tutti, che difende il diritto di ognuno ad avere accesso all’istruzione.

Dal 1 aprile il poster in alta definizione e in formato pdf sarà anche scaricabile gratuitamente dal sito di Editrice Il Castoro e dal sito dell’AIB.