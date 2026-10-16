“Klara e il sole”: arriva al cinema il film tratto dal romanzo di Kazuo Ishiguro

“Klara e il Sole”, romanzo futuristico del Premio Nobel per la Letteratura Kazuo Ishiguro, arriva al cinema: dal 22 ottobre nelle sale l’adattamento che vede alla regia Taika Waititi e al centro, nei panni dell’androide Klara, Jenna Ortega. Una storia di amicizia e sacrificio, tra fantascienza e distopia… – I particolari e il trailer

Il 22 ottobre arriva nelle sale cinematografiche italiane Klara e il Sole, il film tratto dall’omonimo romanzo di Kazuo Ishiguro, Premio Nobel per la Letteratura nel 2017. Al centro la riflessione sull’amore, sull’amicizia e sui sacrifici che essi comportano, ma anche cosa significhi realmente essere umani…

Di cosa parla il romanzo Klara e il Sole

Pubblicato nel 2021, in Italia da Einaudi con la traduzione di Susanna Basso, Klara e il Sole ha come protagonista Klara, un’Amica Artificiale alimentata dalla luce solare e programmata per tenere compagnia a bambine e bambini, in una società del futuro in cui i genitori scelgono di “potenziare” le capacità dei propri figli e il ruolo dell’essere umano sembra sempre meno necessario. In questo contesto, tra fantascienza e distopia, Klara viene scelta dalla 14enne Josie, vivace e sensibile ma anche afflitta da una malattia.

Al suo fianco, l’Amica Artificiale “impara” ad amare e a riconoscere i sentimenti, osserva i rapporti tesi tra Josie e la madre, in una società in cui tutto deve avere un utilizzo e la scienza può cercare una soluzione anche alla morte di una persona. E mentre la ragazzina affronta un periodo sempre più difficile, è Klara a cercare una cura e una soluzione, anche a costo di un grande sacrificio…

Gli altri libri di Kazuo Ishiguro

Nato in Giappone nel 1954 e trasferitosi sin dalla tenera età nel Regno Unito, Ishiguro è da anni uno degli scrittori più riconosciuti della letteratura anglosassone (e non). Già nel 1989 vince il Booker Prize con il romanzo Quel che resta del giorno (Einaudi, traduzione di Maria Antonietta Saracino) in cui il maggiordomo Stevens ripensa la propria vita, tra compiti e doveri. Nel 1993, dal libro, viene tratto un film con Anthony Hopkins ed Emma Thompson.

Mentre nel 2005 (in Italia, sempre per Einaudi, nel 2006) pubblica Non lasciarmi. Presentando già una narrazione ambientata in un futuro distopico, Ishiguro racconta la vita di tre giovani frequentatori del collegio di Hailsham, nelle campagne inglesi. Tra arte, letteratura e amicizia, Kathy, Tommy e Ruth vivono un’esistenza programmata da un’autorità superiore e misteriosa. Impareranno col tempo quale sia il loro ruolo, e quello del collegio, e cosa significhi essere un “donatore” e un “assistente”. Dal libro è stato tratto un film nel 2010 con Carey Mulligan, Andrew Garfield e Keira Knightley.

Klara e il Sole, il film e il trailer

E arriviamo finalmente a Klara e il Sole, il film in uscita a fine ottobre. Scritto da Dahvi Waller e Taika Waititi, e diretto da quest’ultimo (Premio Oscar per Jojo Rabbit), ripercorre le vicende dell’androide Klara, interpretato da Jenna Ortega, protagonista della serie Netflix Mercoledì, affiancata da Mia Tharia, nei panni di Josie, e da Amy Adams, nel ruolo della madre della ragazza. Nel cast anche Natasha Lyonne, Steve Buscemi e Aran Murphy.