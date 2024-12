“I miei giorni a Parigi”: una storia di liberazione e un viaggio nel ‘900

“I miei giorni a Parigi” è, insieme, un memoir e un racconto storico, scritto da Banine (pseudonimo di Umm-El-Banine Assadoulaeff) e pubblicato in Francia nel 1947. Nelle sue pagine c’è l’emancipazione di una donna profondamente novecentesca, figlia di una ricca famiglia di petrolieri azeri, prigioniera liberata da un matrimonio combinato e personaggio capace di attirare a sé le figure più singolari del suo tempo. Per Banine, la capitale francese è liberazione e nuova vita – dopo quelle trascorse a Baku e a Istanbul – e questo libro è una restituzione onesta di cosa significhi costruirsi una casa, una vita e un futuro a propria immagine…

“L’Orient Express sfreccia con tutta la sua potenza verso di lei, la Terra Promessa”. Comincia così I miei giorni a Parigi (Neri Pozza, traduzione di Sonia Folin) e comincia così anche la storia di emancipazione della sua autrice, Banine.

Banine, pseudonimo di Umm-El-Banine Assadoulaeff, è una scrittrice di origine azera nata a Baku nel 1905, figlia di una madre morta dandola alla luce e di un ricco industriale.

Banine, dunque, è stata l’ultima di quattro figlie, con tre sorelle di parecchi anni più grandi di lei. Per questo, è stata una bambina piuttosto sola, ma in definitiva felice e fantasiosa, cresciuta nel fermento di una famiglia di milionari del petrolio, “incredibilmente, si potrebbe dire ridicolmente, ricchi — che in una generazione erano passati dalla condizione contadina alla plutocrazia grazie al petrolio scoperto sulla loro terra”.

La sua infanzia trascorre in una villa sfarzosa, sola sì, ma sempre circondata da familiari e amici, in un ambiente fedele alle tradizioni musulmane e azere, e tuttavia aperto alla “modernità occidentale”. Non per altro, nel corso della sua crescita Banine viene istruita da diverse governanti europee – tedesche, inglesi e francesi.

Dopo la sua infanzia trascorsa a Baku, Banine si sposta a Istanbul (o, meglio, a Costantinopoli) dove nel 1920, all’età di soli quindici anni, sposa un avvocato di molti anni più vecchio.

Il matrimonio combinato era stato frutto di un accordo per liberare il padre di lei dal carcere, dove era finito dopo la Rivoluzione Russa.

Quando nel 1924 Banine sale sull’Orient Express, il padre – insieme alla sua nuova moglie, alle altre figlie, al marito di una di loro e ad altre persone care – vive a Parigi. Nel suo viaggio da Istanbul alla capitale francese, Banine sogna una vita libera, un nuovo inizio.

“Stavo già vivendo una vittoria enorme: l’arrivo in Terra Promessa dove finalmente approdavo, dopo la fuga dal Caucaso e poi da Costantinopoli, dove avevo abbandonato mio marito subissandolo di false promesse. Lui sperava di raggiungermi; io speravo di non rivederlo mai più. Pover’uomo, vittima come me della Storia che avanza e ci annienta”.