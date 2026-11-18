Il 24 novembre Alessia Gazzola torna in libreria con “Miss Bee e l’inganno in prima classe”, il nuovo romanzo (di cui proponiamo in anteprima un capitolo) della sua serie bestseller, che richiama le atmosfere di Agatha Christie, Downton Abbey e Bridgerton. La trama porta nel 1925, tra Londra e Parigi…

Dopo il successo di Miss Bee e il cadavere in biblioteca, Miss Bee e il principe d’inverno, Miss Bee e il fantasma dell’ambasciata e Miss Bee e il giardino avvelenato, Alessia Gazzola torna in libreria con un nuovo romanzo della sua serie bestseller pubblicata da Longanesi (e che richiama le atmosfere di Agatha Christie, Downton Abbey e Bridgerton…): Miss Bee e l’inganno in prima classe.

La trama di Miss Bee e l’inganno in prima classe

La trama del nuovo libro della scrittrice siciliana, in uscita il 24 novembre, porta nell’agosto 1925: una traversata in nave da Dover a Calais e da lì in treno fino alla Gare du Nord, a Parigi; un viaggio deciso per sottrarre la sorella Clara a una situazione insoste­nibile: Miss Bee, al secolo Beatrice Bernabò, prepara però le valigie senza immaginare che presto si troverà nel cuore di un enigma.

Il suo, di cuore, è infatti zavorrato dai crucci amorosi, poiché le ombre tra lei e Archer Blackburn, ispettore capo di Scotland Yard nonché suo marito, non accennano a dissolversi, e i postumi del mal di mare non sono d’aiuto.

Mentre il convoglio sul quale viaggiano le sorelle Bernabò arriva nella Ville Lumière, un altro treno partito da Londra e diretto anch’esso a Parigi diviene teatro di un delitto. Ma perché il bagaglio della vittima viene consegnato a Beatrice poche ore dopo, in circostanze a dir poco bizzarre?

Curiose coincidenze conducono Miss Bee a un’inda­gine che metterà alla prova non solo la sua intelligenza, ma anche la sua ca­pacità di restare lucida mentre tutto, dentro e fuori di lei, sembra vacillare.

Gli altri libri di Alessia Gazzola

Nata a Messina nel 1982, Alessia Gazzola è laureata in Medicina e Chirurgia, con specializzazione in Medicina Legale.

Ha debuttato nella narrativa nel 2011 con L’allieva, da cui è stata tratta la serie tv cult con Alessandra Mastronardi nei panni della protagonista Alice Allevi. Sono seguiti Un segreto non è per sempre, Sindrome da cuore in sospeso, Le ossa della principessa, Una lunga estate crudele, Un po’ di follia in primavera, Ara­be­sque, Il ladro gentiluomo (con cui nel 2019 ha vinto il premio Bancarella) e La ragazza del collegio.

Gazzola è anche autrice della trilogia incentrata sulla paleopatologa Costanza Macallè, protagonista di Questione di Costanza, Costanza e buoni propositi e La Costanza è un’eccezione, diventata una serie tv prodotta da Rai Fiction e Banijay Studios.

Per gentile concessione della casa editrice, proponiamo un estratto dal nuovo libro:

Un treno della Compagnie Internationale des Wagons-Lits

Scese dalla Canterbury, nel porto di Calais, Beatrice e Clara attraversarono il molo per raggiungere la stazione marittima, effettuarono tutti i controlli doganali e infine salirono sul treno in prima classe.

L’interno del vagone era rivestito da pannelli di legno tirati a lucido, le applique Art déco d’ottone e vetro smerigliato erano già state accese e specchi simmetrici ne moltiplicavano la luce.

Un facchino le aiutò a sistemare i bagagli sulla rete metallica, e se da un lato Clara era ben determinata a recarsi subito nella carrozza ristorante, dall’altro Beatrice era ancora sottosopra per la traversata. Si risolse tuttavia ad accompagnare la sorella, perché impegnarsi era meglio che rimanere da sola con i propri pensieri. Il treno intanto partì e Beatrice e Clara trovarono posto a sedere un attimo prima che venisse preso d’assalto da altri viaggiatori.

Beatrice lottava contro la nausea e si astenne dal chiedere anche solo un bicchiere d’acqua. Clara fece la sua ordinazione come nulla fosse e, poco dopo, un tè caldo fumava oltre il bordo dorato della tazza in cui aveva appena immerso un biscottino al miele e burro salato. Era così buono che Clara chiuse le palpebre come grata di vivere in un mondo in cui le era concesso quel piccolo piacere.

«Ne vuoi anche tu?» domandò alla sorella.

«Per carità » replicò Beatrice, con le guance di un atroce colorito verdastro.

«Non rammentavo che tu soffrissi il mal di mare. Lucilla sì, vomitò la cioccolata calda, ti ricordi?»

Beatrice si accasciò sul sedile di fronte a quello della sorella con un ampio sospiro.

Clara alludeva al viaggio che cinque anni prima, quando Leonida aveva ottenuto il ruolo di professore di Italianistica all’Università, aveva portato i Bernabò da Firenze a Londra.

Beatrice annuì: come dimenticare. Il sapone che aveva usato per pulire le aveva lasciato le mani rovinate per settimane. Si mise a studiare l’abat-jour sul tavolino, che aveva un piccolo paralume di taffetà e frange di perline e cristalli che lei rimirò incantata. Le sarebbero mancati, i suoi paralumi.

Clara si guardò attorno circospetta, come se la sala fosse piena di potenziali nemici. Non era un’ipotesi così peregrina, dal momento che il marito le aveva messo alle calcagna un detective privato di cui lei non si era accorta.

«Stanotte ho sognato che Hugh mi seguiva fino a Parigi» sussurrò infine.

Beatrice abbandonò a malincuore il paralume, si curvò verso la sorella, oltre il tavolino, e le strinse una mano. «Finirà bene.» Ma non lo sapeva neanche lei, se fosse vero. Né tantomeno poteva azzardare una simile previsione per sé. Clara mise da parte il biscotto, come se le fosse passata la voglia di mangiarlo. Dalla sua espressione era evidente che non si sarebbe mai rassegnata, e difatti disse: «Io desideravo solo una vita tranquilla».

«Se Hugh non ti avesse scoperta saresti davvero riuscita a tornare a quella che chiami ’vita tranquilla’?»

Clara esitò. « Non ha senso pensarci.»

«Può aiutarti a capire. Ad accettare con maggiore serenità quello che ti è accaduto.»

«Allora sì, sarei tornata alla vita tranquilla.»

Beatrice la guardò scettica. «E avresti rinunciato a Federico?» Clara arrossì. «Non so se ci sarei riuscita. La mia volontà non si è dimostrata così forte.» Chinò il capo, rassegnata e consapevole. «Mi sento così… disonesta.»

Beatrice non osava giudicarla; sia perché non rientrava nella sua natura, sia per l’affetto che nutriva per la sorella, ma soprattutto perché riteneva che, nelle circostanze avverse in cui la vita l’aveva messa, Clara stesse solo provando a prendersi tutto quello che poteva. Tra mille desideri che le erano stati negati, aveva creduto di poter avere la rispettabilità del matrimonio da un lato, la passione per Federico dall’altro. Se, a differenza di un uomo, una donna era ancora costretta a dover scegliere l’una o l’altra, non era colpa di Clara.

Beatrice la guardò, piena di comprensione. «Non lo sei.»

«Ho orrore di quello che sono diventata» proseguì la sorella, senza essere lagnosa, ma come mera constatazione.

Beatrice volle alleggerire la questione. «La gente in America divorzia senza problemi.»

«L’America è un luogo di perdizione assoluta. Da noi in Italia non è possibile neanche pensarlo.»

«E di questo passo mai lo sarà! » esclamò Beatrice, con amarezza. «Io sono convinta che in Inghilterra prima o poi non sarà più così scandaloso. Una volta ottenuto il divorzio da Hugh, tu e Scandiani sarete liberi di sposarvi e avrai una vita così tranquilla che rimpiangerai queste avventure.»

Clara sbarrò gli occhi. «Vita tranquilla? Con Scandiani?» Un sorriso sfuggì alla prigionia della sua tristezza. « Giuro! » proseguì Beatrice, fingendosi seria. «Si redimerà dalle sue abitudini più licenziose, metterà su la pancia, farà il medico di campagna e allora tu diventerai Madame Bovary al contrario. Lussuria? Voluttà? Brividi? Per carità, io desidero la noia!» «Che pagliaccio che sei.»

Però, con tutta evidenza, davanti a quella visione di se stessa maritata in seconde nozze a un panciuto e attempato Scandiani, sperduti in un qualche cottage pieno di cagnolini nella più verde campagna inglese, Clara aveva ritrovato un po’ di speranza e aveva portato alle labbra il biscottino.

«Intanto» proseguì Beatrice, che si era lasciata finalmente alle spalle il proprio malessere, «c’è un ragazzo ubriaco qualche tavolo dietro di te.»

«E meno male che abbiamo speso fino all’ultimo centesimo per la prima classe» commentò Clara indignata.

Il suddetto ragazzo, che aveva all’incirca vent’anni, si alzò dal proprio tavolino e, reso ancor più traballante dall’andamento del treno, cercò appoggio su quello di Beatrice e Clara, rovesciando la teiera d’argento che era ancora mezza piena.

«Perdonatelo» disse un uomo che lo seguiva e che aveva il doppio dei suoi anni, un cappello di feltro a tesa media con la piega centrale e un volto che non poteva passare inosservato per via degli occhi, i più scuri che Beatrice avesse mai visto.

Le due sorelle fecero entrambe un sorriso di circostanza ma poco dopo distolsero lo sguardo educatamente.

Quando venne il momento di pagare, il cameriere disse loro che il ristoro era stato offerto da Mr. McNeal, e indicò, per l’appunto, l’uomo col cappello.

«Non possiamo accettare » affermò Clara, perentoria.

«Che t’importa » replicò invece Beatrice, « non lo rivedremo mai più e abbiamo risparmiato qualche scellino.»

«Quand’è così dovremo ringraziarlo e non ne ho alcuna voglia» obiettò Clara.

«E invece lo faremo. Dovremo comunque passargli accanto per raggiungere la nostra carrozza.»

«Ma questo ci obbligherà a scambiare qualche parola…»

«Faremo anche questo.»

Compite, le ragazze si alzarono dalle poltrone, prendendo le borsette e aggiustando la cloche. Giunte nella carrozza accanto, si avvidero che Mr. McNeal era intento a fumare una pipa in avorio su cui erano intagliate le tre scimmiette giapponesi, quella che non vede, quella che non sente, quella che non parla. Allo stesso tavolino, il ragazzo stava sorbendo una bevanda calda.

Scorgendole si alzarono entrambi, e quando Clara l’ebbe ringraziato l’uomo rispose: «Era il minimo per avervi disturbate. Broadbent McNeal» aggiunse, con un cenno di inchino, poggiando la pipa sul tavolino. Il ragazzo, a sua volta, fece un commento in una lingua assolutamente incomprensibile prima di presentarsi in un inglese segnato da un forte accento: «Giorgi Gogolashvili, onorato di fare la vostra conoscenza». A sentirlo parlare non sembrava poi così ubriaco.

Clara e Beatrice si presentarono, poi Clara disse: «In ogni caso, non era necessario».

McNeal rivelò un sorriso irregolare ma disinvolto. «Siete dirette a Parigi?»

«Sì» replicò Clara, ancora in tono sostenuto.

«Voi?» domandò Beatrice.

«Ci fermeremo a Parigi giusto qualche giorno. Poi torneremo a Costantinopoli, dove Mr. Gogolashvili vive, come tanti altri esuli georgiani dopo la Rivoluzione d’ottobre. Io sono inglese, ma lavoro per lui e quindi viaggio insieme a lui.»

«Costantinopoli» ripetè Beatrice, sognante.

«Eh, sì. Un gran bel posto in cui andare» disse McNeal, con fare esperto.

«Buon proseguimento del viaggio, signori» concluse Clara, accennando a passare oltre.

Mr. McNeal non fece una piega e replicò: «Anche a voi!»

Mentre si accomodavano nella loro carrozza, Clara non mancò di redarguire la sorella. «Sono con tutta evidenza due loschi individui in cerca di facile compagnia.»

«Io credo di no, invece» disse Beatrice, mentre si metteva seduta. Rimpiangeva di non aver preso quei biscottini che le facevano gola, ora che si sentiva meglio.

Proseguirono il viaggio godendosi gli agi di un servizio di quel livello. Le fronde degli alberi nella campagna francese proiettavano ombre cangianti nei ritagli di sole e l’orlo dell’acqua ondeggiava nei bicchieri di cristallo, così come le piccole nappe delle tendine di velluto. In sottofondo si udiva il leggero brusio di chiacchiere beneducate. Clara impiegò il tempo leggendo.

Oltre il finestrino il paesaggio iniziò a mutare man mano che si avvicinavano allo scenario urbano di Parigi, dove arrivarono nel tardo pomeriggio, un cielo già screziato dai bagliori rosati del tramonto.

Scesa dal treno, in una Gare du Nord piena di vitalità che brulicava di viaggiatori eleganti e facchini in livrea, Beatrice incrociò di nuovo Broadbent McNeal.

«Volete che vi chiami un giovanotto che vi aiuti con i bagagli, Miss?»

«Sareste gentilissimo.»

Lui la omaggiò di un bel sorriso rassicurante e poco dopo un ragazzo si presentò per aiutare Clara e Beatrice con le valigie. Quanto a Mr. McNeal e a Giorgi, non li videro più, nemmeno per un saluto di commiato, con sollievo della maggiore delle Bernabò che non era proprio in vena di convenevoli.

Senza dover attendere troppo presero un taxi subito fuori dalla stazione, al cui autista Clara dettò l’indirizzo dell’alloggio che Federico Scandiani aveva rimediato per loro.

Si trattava di un elegante edificio Liberty nella zona di Montmartre dove, all’ultimo piano al termine di una scala di marmo infinita, insieme a un candido gatto persiano di nome Carabas, viveva la signora Ciompi. Costei era fiorentina di nascita e parente alla lontana della famiglia di Federico per parte di madre. Era vedova da qualche anno ed era un personaggio irreprensibile, del tutto idoneo a ospitare Mrs. Blunt e Mrs. Blackburn.

La signora Ciompi lasciò alle ospiti il tempo per rinfrescarsi e poi le attese nella piccola sala da pranzo rivestita da una carta da parati molto borghese. Lì sorbirono una zuppa di cipolle molto confortante, perché malgrado fosse la fine di agosto, l’aria della sera parigina era fresca non meno che a Londra.

Al termine della cena, le due ragazze si sentirono ritemprate dalla pralina di cioccolato che la signora offrì loro quando si misero sedute nel salottino di casa, su un canapè color mostarda duro come la pietra. Poco dopo, i loro nervi si distesero definitivamente grazie a un bicchierino di Pernod che la signora Ciompi servì loro in qualità di digestivo. Era un’abitudine del marito, spiegò, e anche se ormai era da sola, ripeterla la consolava della sua mancanza.

A parte un breve ricordo di costui, che nel 1897 lì a Parigi aveva iniziato a lavorare come maestro di musica, la signora Ciompi sembrava non trovare altro argomento di conversazione che non fosse Federico Scandiani, che del resto era il punto di contatto tra loro. Ricordava con dovizia di particolari il famigerato battesimo in cui le urla del neonato Federico avevano fatto crepare l’intonaco della chiesa, e le ragazze ridacchiarono anche se era loro ben noto l’aneddoto che era valso a Federico il soprannome di Anticristo.

Infine, tenendo tra le braccia Carabas, la signora Ciompi le accompagnò nel sottotetto, in una stanzina stretta con una finestra ovale che si affacciava sulla città. Lontanissima, la sagoma della Tour Eiffel con la scritta illuminata Citroën. Era una vista incredibile per Beatrice, che pur era abituata alle luci sgargianti di Piccadilly, ma quella torre luminosa fendeva le nuvole della sera come un lampo apocalittico di modernità.

«Quasi dimenticavo!» esclamò la signora Ciompi, distogliendola dalla vista. Mise la mano nella tasca del vestito per estrarre un biglietto. «Nel pomeriggio è arrivato questo telegramma per voi, Beatrice.»

Perplessa, Beatrice lo prese. Solo Leonida conosceva l’indirizzo della signora Ciompi, per ovvie ragioni. E Archer, naturalmente. Beatrice lo aveva lasciato sul tavolo, scritto su un biglietto in cui non aveva riportato altro che quel recapito. Che fosse lui, suo marito, con la dichiarazione d’amore che non le aveva mai fatto e con il pentimento che non era stato in grado di esprimere?

PERDONAMI STOP

SONO UN BRUTO STOP

TI AMO STOP

TORNA A CASA STOP

E invece.

«Che succede?» chiese Clara, subito allarmata: temeva che quel messaggio contenesse brutte notizie su Hugh o su Federico.

«Niente, sciocchezze da parte di Lady Charteris» si affrettò a rispondere Beatrice.

Sciocchezze che non la riguardavano, non più, ma che non mancarono di suscitarle un sottile malumore.

(continua in libreria…)

Fotografia header: Alessia Gazzola nella foto di Yuma Martellanz