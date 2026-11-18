In “Lasciarsi tardi”, Donatella Di Pietrantonio, Premio Strega nel 2024 con “L’età fragile”, esplora gli strascichi di una separazione su una scrittrice che, pur lavorando con le parole, si scopre analfabeta, incapace di dare un nome alla propria condizione. Alla sua situazione si lega una vicenda di cronaca (la storia di una bambina scomparsa), che tocca un nervo scoperto della protagonista e le fa affiorare ricordi e consapevolezze…

“Eravamo stati insieme metà della vita. Per tutte quelle mattine ci eravamo seduti vicini a colazione. Era cosí intimo, e non lo sapevo. Adesso se mi preparo un caffè lo bevo in piedi”.

Non esiste un momento preciso di frattura, nella separazione. C’è quella frase “allora io vado” che segna una cesura e rende definitivo il distacco, ma l’allontanamento inizia molto prima, senza che ce ne accorgiamo.

Una contiguità di solitudini

Inizia quando si perde la spontaneità, quando gli sguardi non si cercano più, quando ci si dimentica di allungare una mano per aiutare, quando una canzone smette di essere un momento da condividere, e anche un bel viaggio desiderato e pianificato a lungo diventa una contiguità di solitudini. Ci si separa prima che le parole lo esprimano, con i non detti, le insofferenze, le frustrazioni, qualche volta l’invidia. E poi arriva il momento in cui è troppo tardi.

Io vado ha detto semplicemente Libero, aprendo la porta e uscendo, un gesto semplice e ordinario per sentirsi libero veramente, per affermare se stesso, e per sottrarsi a una dimensione nella quale non si riconosce più, prigioniero di una vita non sua. Si arrangia con poco, un lettino nel teatro, due scatoloni, ed è una libertà francescana che gli appartiene davvero, nella quale si ritrova, mentre continua a lavorare, in mezzo ai suoi attori, al suo spettacolo, a una voce di cui si sente di nuovo proprietario.

I tempi della separazione non sono mai in sincrono

Ma i tempi della separazione non sono mai in sincrono. Alla protagonista resta lo sgomento, la scoperta che lui si era adattato a una vita comoda ma non sua. È uno schiaffo, che attraversa il corpo, che si ammala, e anche la casa, dove vivevano insieme e dove lei si ritrova sola: questa stessa casa si inselvatichisce senza di lui, lo spazio fino a quel momento curato diventa inaccessibile, estraneo, senza controllo, con le erbacce che invadono il giardino e un serpente che trova rifugio in salotto.

“Al buio sono più vulnerabile, non so bastarmi. Nel sonno frammentato allungo ancora la mano nella sua metà, in cerca del corpo. Libero mi ha sempre difesa dalle mie paure”.

Lasciarsi tardi di Donatella Di Pietrantonio (Einaudi) non è la storia di un amore, ma di una lingua di vita da ricominciare ad apprendere.

Per la protagonista scrittrice, che vive di parole, si tratta di scoprirsi analfabeta senza un punto di riferimento, incapace di dare un nome alla propria nuova condizione, di ricostruire un alfabeto della giornata, che rimane sospesa, in attesa. Si attacca ai social, a spiare Libero, ossessiva in una routine sofferente, che passa al setaccio episodi e gesti, cerca colpevoli e rilegge il passato. La vita nuova si solidifica senza una direzione e il resto è archeologia.

“L’abbandono non è un momento, è un processo. Non solo per la durata. Viene processato tutto ciò che l’altro ha fatto, ha detto, è stato. Viene messo in una categoria diversa, che non è più la bellezza”.

Una storia di mancanza

Mentre Libero riprende a vivere, la protagonista si arrotola su se stessa, come il serpente che ha preso casa nel suo salotto, e lì vive nascosto, una presenza che la turba: si sente giudicata, processata sommariamente, scartata, si crogiola nei suoi pensieri ma è incapace di cambiare pelle, abbandonare l’esuvia vecchia e scagliosa e riprendere la strada. Lasciarsi tardi è una storia anche di mancanza, di quell’intervallo tra il restare soli e il capire che fare, come riempire quel vuoto, come trovare nuovi desideri, imparare nuove parole per definire se stessa e il proprio spazio.

Per farlo, e per trovare risposte, si guarda indietro, alla propria infanzia. Quella della protagonista è stata un’infanzia privata del desiderio: una bambina che non poteva chiedere, esprimere i propri sogni, in una famiglia povera di possibilità e di linguaggi, diventa una donna che non sa stare in piedi da sola.

Una vicenda di cronaca che fa affiorare ricordi…

In questo passato ferito la protagonista riconosce un legame quasi viscerale con una bambina scomparsa, protagonista delle prime pagine dei giornali: un’esistenza difficile, problematica, un’infanzia a cui è stata negata un’educazione e la dovuta scolarizzazione. La vicenda di questa bambina, privata di istruzione e relazioni, tocca un nervo nella protagonista, che sente di non avere avuto la possibilità di sognare e desiderare altro se non l’oggi che la famiglia gli dava, tra tutte le difficoltà di un’esistenza da contadini. Questa vicenda di cronaca fa affiorare ricordi e consapevolezze che la solitudine dall’abbandono affettivo aveva sotterrato.

“È anche uno sforzo l’amore?”

L’analfabetismo non riguarda solo le parole, è una condizione che produce insicurezza, l’impossibilità di dare un nome a cose e sentimenti. La protagonista prende coscienza di quanto ha lasciato indietro, e di quanto ora è già tardi, non tutto è recuperabile, perché questo analfabetismo ha a che fare con il diritto di chiedere amore, e con la capacità di riconoscere le proprie felicità al momento, non solo dopo averle perse.

Di Pietrantonio narra la complessità con una semplicità lucida, e una narrazione pulita che si nutre di quotidianità, di verità, di oggetti: è lì dentro che si nasconde l’essenza del vero dolore, uno spazio interiore non astratto, che attraversa le cose di tutti i giorni e conosce la nostalgia dell’intimità perduta ma anche la possibilità di cambiamento.

La solitudine diventa così la condizione alienante da cui ripartire, un frammento di tempo dove fare i conti solo con noi stessi e una grande possibilità di ricostruzione.

Ci si trasforma anche nella mancanza e nella scoperta che bisogna sempre ricominciare a imparare a vivere, a definire la propria esistenza, a dare spazio ai propri sogni, e alle proprie parole. Anche da adulti.

Fotografia header: Donatella Di Pietrantonio nella foto di Stefano Schirato