Partenze di Julian Barnes
D'autore

“Partenze”: il senso di tutta una vita nell’ultimo libro di Julian Barnes

D'autore
di Francesca Cingoli 23.01.2026

Come annunciato dal grande autore inglese, “Partenze” sarà l’ultimo libro di Julian Barnes, malato da tempo. Si tratta di un’opera che va oltre i generi: non è un romanzo e nemmeno un memoir, non è un saggio, eppure lo attraversano riflessioni filosofiche, letterarie e scientifiche, e proprio in questa forma ibrida trova il suo senso. Barnes si interroga su ciò che resta della vita quando i ricordi iniziano a sfumare, e lo fa con una lucidità affettuosa e ironica, e senza nostalgia. Non è un bilancio definitivo, non è il senso di una fine, è il senso di tutta una vita…

“È da tutta la vita che litigo con la morte, a livello teorico come fattuale; ne ho anche scritto diverse volte”.

Questo sarà il mio ultimo libro. Se fosse vero, Julian Barnes firmerebbe il suo commiato ai lettori con la leggerezza e l’arguzia che hanno sempre contraddistinto il suo sguardo sul mondo e la sua scrittura. Partenze (Einaudi, traduzione di Susanna Basso) non risuona mai di nostalgia, non è un bilancio definitivo: arrivato a ottant’anni con una diagnosi di cancro, Barnes offre piuttosto uno sguardo lucido, curioso, a tratti persino divertito sul tempo.

Partenze è un libro che va oltre i generi, perché non è un romanzo e nemmeno un memoir, non è un saggio, eppure lo attraversano riflessioni filosofiche, letterarie e scientifiche e proprio in questa forma ibrida trova il suo senso: una meditazione sulla memoria, sui suoi vuoti e inganni, sui meccanismi della mente, dell’età e dei suoi malfunzionamenti, sulle traiettorie imprevedibili della vita.

Per farlo, Barnes introduce una storia nella storia, quella di Stephen e Jean, sotto i cui nomi si celano due suoi compagni di Oxford. La storia di Stephen e Jean si unisce a quella di Julian, che li ha fatti incontrare, ne ha vissuto l’amore giovanile, gli ardori, le incertezze e poi il distacco. Dopo quarant’anni, con un’intera vita alle spalle, Stephen e Jean si ritrovano e ripartono insieme. Il passato, con i suoi slanci e rimpianti, si riflette nel presente, con le sue rivalse e disillusioni. Stephen e Jean si innamorano due volte, ma non sono più gli stessi: lui ancorato a quello che è stato, assediato dal pensiero di ciò che avrebbe potuto riprendere, lei più analitica e emotivamente indipendente, concentrata sul suo presente. Sono figure destinate a sfiorarsi senza coincidere, come “la graziosa fanciulla” e l’uomo di mare di Théophile Gautier, il cui incontro non conduce da nessuna parte.

Su quale terreno ci si può incontrare allora, quello del passato così com’è stato, o quello del presente come vorremmo che fosse?

È la memoria il vero campo di battaglia dell’amore, e la storia di Stephen e Jean porta Barnes a riflettere sull’identità come somma instabile di esperienze, in un flusso di pensieri che lo conducono, lui mai davvero proustiano, a interrogarsi sulla memoria, sulle sue lacune, sulle madeleine che fanno affiorare ricordi, o talvolta semplici immaginazioni.

Barnes si interroga su ciò che resta della vita quando i ricordi iniziano a sfumare, e lo fa con una lucidità affettuosa e ironica, con una capacità tutta sua di un punto di vista impensabile, uno sguardo a un Jack Russell anziano, inconsapevole della sua mortalità, e persino del proprio essere cane, un controcampo invidiabile alla presunta consapevolezza umana di sé, del proprio senso.

Se la vita inizia con un arrivo, e termina con una partenza, Barnes l’attraversa osservando l’amore, la perdita, la ricerca di un significato, riflettendo anche sul significato del raccontare storie, trasformando la vita in racconto, superando i limiti tra verità e invenzione. È quello che vado cercando da una vita: tutta la storia.

In questa corrente di pensieri, Barnes dialoga direttamente con il lettore, seduto alla sua macchina da scrivere, e lo immaginiamo sorridere con eleganza disinvolta mentre chiama a raccolta Flaubert, Baudelaire, Woolf accanto a ricerche di neurologia clinica sull’Involuntary Autobiographical Memory, IAM: I AM, vale a dire Io sono.

“Si dice che la memoria coincida con l’identità, come ben sappiamo. Se è cosí, allora tutte le IAM immagazzinate dentro di noi formano il chi e il che cosa siamo e siamo stati”.

Partenze di Julian Barnes

Affascinato dal modo in cui il cervello si muove, tra recuperi improvvisi e vuoti irreparabili, tra rimozioni e distorsioni della memoria, Barnes attinge al suo patrimonio più caro: incontri, dialoghi con colleghi, da Dodie Smith a Camen Callil all’amica radiologa che gli manda ritagli del British Medical Journal, e una penna che tiene sempre il controllo, anche quando parla della propria malattia, dell’avvicinarsi della partenza come parte stessa della vita.

Il cancro che gli viene diagnosticato è infatti incurabile, ma gestibile: non un nemico da sconfiggere, ma un compagno con cui convivere. È l’accettazione di cosa accade quando È solo l’universo che fa il suo mestiere, e la morte appare non come un capolinea, ma come un binario parallelo alla vita, nel quale può capitare di deragliare. La partenza allora è un esercizio mentale che rivela chi siamo, e non resta che viverla con curiosità, fino alla fine.

Quindi il mio cancro e io procederemo trotterellando sottobraccio fino alla mia morte. A quel punto, sí, una «vittoria» ci sarà – morendo, avrò in effetti ammazzato anche il cancro! Uno a zero per Barnes!”.

Non è il senso di una fine, è il senso di tutta una vita, del suo andare e del suo restare: Partenze è una conversazione che guarda indietro e avanti, guarda il mondo e i suoi protagonisti. Senza testamenti, senza ultime parole solenni: non sarebbe nello stile di Barnes che immagina per sé un commiato più laconico e ironico Sono in treno.

Guardando al suo essere romanziere, più che a un autore che insegna, Barnes preferisce immaginarsi accanto al suo lettore al tavolino di un caffè, a spiare e commentare la vita che scorre davanti. In questi frammenti di conversazione c’è forse tutta l’eredità che Julian Barnes sembra lasciarsi, alle spalle, alzandosi e salutando.

“Ora ti appoggio una mano sul braccio – no, tu continua a guardare – e vado. No, tu continua a guardare”.

Fotografia header: Julian Barnes (foto di Marzena Pogorzaly)

