A Bushwick, tra gli anni ’70 e’80, le abitazioni vanno a fuoco e un quartiere rischia di scomparire, insieme ai ricordi di chi lo abita. In “Ricordati di noi”, attraverso gli occhi di una dodicenne e un racconto di finzione, Jacqueline Woodson narra la vera storia del suo quartiere d’origine. Gli incendi che hanno devastato il suo passato e quello di tante famiglie, che hanno dovuto raccogliere i cocci della propria casa e ricostruirli altrove. Senza dimenticare mai le proprie radici…

Si può sentire la nostalgia di un luogo mentre ci si trova ancora lì? Per Sage, dodicenne che vive a Bushwick, Brooklyn, la risposta arriva quando, sul giornale locale, il suo amato quartiere viene soprannominato La Polveriera.

Le case intorno a lei bruciano ormai quasi ogni settimana e le famiglie sono costrette a cercare altrove un luogo in cui vivere.

Ma a scomparire non sono soltanto le case: insieme a loro rischia di dissolversi un intero microcosmo sociale, fatto di giochi in strada, feste, partite di basket e amicizie.

Il libro ispirato all’infanzia dell’autrice

È da questa separazione preannunciata che prende forma Ricordati di noi (Fandango, traduzione di Chiara Baffa), il romanzo di Jacqueline Woodson, ispirato alla sua infanzia nella Bushwick degli anni ’70 e ’80.

Nata in Ohio nel 1963 e cresciuta tra la Carolina del Sud e Brooklyn, Woodson è una delle voci più apprezzate della letteratura americana per ragazzi. Ha ricevuto alcuni dei più grandi riconoscimenti internazionali, tra cui l’Astrid Lindgren Memorial Award e l’Hans Christian Andersen Award, e nel 2025 ha vinto il Premio Strega Ragazze e Ragazzi, categoria 11+, con Proteggimi.

Non è un caso, quindi, che al termine della narrazione l’autrice inserisca una nota intitolata Sulla Polveriera. Woodson spiega che il libro è un’opera di finzione, ma nasce da un luogo e da un periodo reali: la Bushwick in cui è cresciuta, quella di Palmetto Street, quasi totalmente rasa al suolo dalle fiamme durante la sua gioventù.

L’amore per il basket della protagonista

La protagonista ha paura, per sé e per la madre rimasta vedova, degli incendi che colpiscono Bushwick, ma non è pronta a lasciarla andare. Ama il basket, sogna di diventare una professionista e trova nel campo sotto casa l’unico spazio in cui riesca a sentirsi libera.

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Mentre palleggia tra i parchetti di Palmetto Street, Sage vive i suoi dodici anni e i cambiamenti che questa età porta con sé. Intreccia nuove amicizie e ne scioglie di vecchie che non funzionano più; cresce, viene ferita, evolve e cambia. E in questo già complesso processo che è l’adolescenza, la morte di un bambino del quartiere a causa di un incendio e la distruzione delle case rendono sempre più evidente la fragilità del suo mondo.

E mentre le famiglie – e soprattutto sua madre – cercano luoghi più sicuri in cui vivere, il trasferimento significa separarsi da ciò che dava loro un senso di appartenenza e di comunità.

Le grandi domande dei bambini e degli adolescenti sul tempo e sulla memoria

Con capitoli brevi e una prosa semplice, capace di affidare molto alle immagini di dettagli quotidiani, Jacqueline Woodson racconta le grandi domande dei bambini e degli adolescenti sul tempo e sulla memoria. Quelle domande a cui neppure gli adulti sono in grado di rispondere.

“Chi si ricorda di noi?“, si chiede Sage a un certo punto. Chi ricorda l’anno degli incendi o la Bushwick in cui tante persone hanno piantato le radici della propria storia?

Sono queste le domande che danno senso al titolo del romanzo: ricordare non restituisce le case, il tempo trascorso o le persone conosciute, ma impedisce che la loro storia e le loro radici vengano cancellate. E a volte, come per Sage, può essere un modo per tornare a casa.

Fotografia header: Jacqueline Woodson nella foto di John D. and Catherine T. MacArthur Foundation