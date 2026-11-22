Nei libri di Chiara Gamberale, le storie personali diventano un modo per esplorare le contraddizioni dell’esistenza e cercare nuove risposte. Dalle inquietudini adolescenziali di “Una vita sottile” alle relazioni complesse di “La zona cieca” e “Adesso”, passando per fiabe come “Qualcosa” e “I fratelli Mezzaluna”, la scrittrice romana racconta con sensibilità e ironia le nostre paure, il desiderio di sentirci amati e la difficoltà di diventare adulti. Fino al più recente “Liberi tutti”, un viaggio tra i suoi romanzi per riscoprire un’autrice che continua a interrogarsi su cosa significhi amare, crescere e fare pace con se stessi…

Ci sono romanzi che arrivano quando non sappiamo dare un nome a quello che proviamo: è in questo spazio – tra dubbi, desideri e cambiamenti – che si muovono i libri di Chiara Gamberale.

Nata a Roma il 27 aprile 1977, la scrittrice si avvicina alla letteratura dopo il liceo classico e gli studi al DAMS di Bologna, esordendo giovanissima con Una vita sottile (edito da Marsilio nel 1999). Fin dagli inizi, la sua narrativa si distingue per la capacità di dare voce alle fragilità individuali, esplorando con sensibilità e ironia i momenti in cui le certezze vacillano e diventa necessario guardarsi dentro.

Accanto all’attività di romanziera, Gamberale ha costruito un percorso professionale che attraversa la televisione, la radio e il giornalismo, collaborando, tra le altre, con testate come La Stampa, Vanity Fair, Donna Moderna e IO donna.

Un’autrice che dà voce alle fragilità individuali, con sensibilità e ironia

La sua scrittura si muove così tra linguaggi e forme espressive differenti, mantenendo al centro l’osservazione delle persone e delle trasformazioni che accompagnano l’esistenza. Un percorso riconosciuto anche dalla critica: La zona cieca è stato finalista al Premio Campiello, consolidando la sua presenza nel panorama letterario italiano.

Nel corso degli anni, Gamberale ha inoltre ampliato il proprio universo narrativo con libri illustrati, progetti culturali e collaborazioni, tra cui Avrò cura di te (scritto con Massimo Gramellini ed edito da Longanesi nel 2014) e Qualcosa (edito da Longanesi nel 2017, con illustrazioni di Tuono Pettinato).

Gamberale ha inoltre ideato e diretto manifestazioni letterarie come Procida Racconta e Fuoco al Centro, confermando un interesse per la letteratura intesa anche come occasione d’incontro e confronto.

Libri che sono diventati film

Alcune sue opere sono inoltre arrivate sullo schermo: da Una vita sottile, diventato un film per la televisione nel 2002, a Per dieci minuti, che ha ispirato il film Dieci minuti del 2024.

La riflessione sui legami e sulle trasformazioni personali attraversa anche Liberi tutti (edito da Feltrinelli nel 2026), il suo romanzo più recente, in cui le dinamiche familiari e sentimentali diventano l’occasione per interrogarsi sui ruoli che ci vengono assegnati e sulle relazioni che contribuiscono a definirci. In un’intervista al Corriere della Sera, parlando del libro e del proprio percorso personale, Gamberale ha raccontato di aver ripensato anche alla sua idea di amore: “Ho sempre pensato che l’amore fosse qualcosa che ha a che fare con la lotta, la fatica, il doversi meritare l’amore dell’altro“.

Una convinzione che l’ha portata a mettere in discussione la maternità e che nel romanzo si traduce nella ricerca di un modo diverso di stare insieme, dalla stessa parte.

Dagli esordi fino al più recente Liberi tutti, la produzione di Chiara Gamberale restituisce il ritratto di un’autrice che ha fatto dell’introspezione un modo per raccontare esperienze condivise, senza rinunciare alla leggerezza e all’ironia. Ripercorriamo quindi i suoi libri in ordine cronologico, seguendo l’evoluzione di una scrittura che, attraverso storie intime e personaggi in cerca di risposte, continua a interrogare il significato di crescere, amare e cambiare.

I libri di Chiara Gamberale

Una vita sottile

Una vita sottile (pubblicato nel 1999 da Marsilio, ora riproposto da Feltrinelli) è il romanzo d’esordio di Chiara Gamberale, una storia profondamente autobiografica che attraversa il dolore dell’anoressia e della bulimia durante l’adolescenza. In questo testo da cui è stato tratto un film per la televisione, la protagonista, che porta il nome dell’autrice, si ritrova a fare i conti con uno smarrimento che sembra inghiottire ogni certezza. A offrirle una possibilità di risalita sono però le persone che le stanno accanto: le amicizie nate tra i banchi di scuola, l’affetto per un cane, gli incontri capaci di lasciare un segno. Perché, anche quando il dolore sembra occupare tutto, forse è proprio nei legami con gli altri che si può ricominciare a esistere…

Color lucciola

Color lucciola (pubblicato nel 2001 da Marsilio), uno dei primi libri di Chiara Gamberale, costruisce una storia enigmatica, sospesa tra il fascino del mistero e il bisogno di fare i conti con ciò che si preferirebbe tacere. Aleté possiede una dote tanto straordinaria quanto scomoda: la sua presenza spinge chi le sta intorno a confessare verità rimaste a lungo nascoste. È per questo che due genitori si rivolgono a lei, sperando di raggiungere il figlio Paolo, detto Orfeo, chiuso in un silenzio ostinato. Ma il giovane è uno scrittore al lavoro su un romanzo, e l’incontro tra i due innesca un intreccio in cui le vicende dei personaggi inventati si sovrappongono a quelle di chi li ha creati. Dove finisce la finzione e comincia la verità?

Arrivano i pagliacci

Una casa da lasciare, una famiglia fuori dagli schemi e una lettera per provare a mettere ordine nei ricordi: Arrivano i pagliacci (pubblicato nel 2002 da Bompiani e ora riproposto da Mondadori) segue Allegra Lunare nel passaggio delicato dove diventare adulti significa anche imparare a separarsi dal proprio mondo. A vent’anni, la ragazza affida alla scrittura il compito di raccontare ciò che sta per perdere, partendo dagli oggetti rimasti nell’appartamento e dalle storie che custodiscono. Ne emerge un mosaico di amori, incontri, legami familiari e scoperte, attraversato da uno sguardo capace di trasformare anche le esperienze più dolorose in qualcosa di inatteso.

La zona cieca

Tra i libri di Chiara Gamberale, La zona cieca (pubblicato nel 2008 da Bompiani e riproposto da Feltrinelli) mette al centro il rapporto tra Lidia e Lorenzo, due persone che sembrano destinate ad attrarsi e – allo stesso tempo – a ferirsi. Lei conduce una trasmissione radiofonica dedicata ai sentimenti e conosce bene il proprio dolore; lui è uno scrittore narcisista, abile nel nascondersi dietro bugie e illusioni. La loro relazione diventa così un continuo inseguimento, in cui il bisogno di essere amati si scontra con la paura di lasciarsi conoscere davvero. Finché l’arrivo di alcune lettere inattese apre uno spiraglio su nuove possibilità di ascolto e comprensione…

Una passione sinistra

Che cosa succede quando ci innamoriamo proprio di ciò che pensavamo di non poter amare? In Una passione sinistra (pubblicato nel 2009 da Bompiani, edito ora da Feltrinelli), Chiara Gamberale esplora le contraddizioni del desiderio attraverso Nina, donna di sinistra, idealista e insofferente alle convenzioni, e Giulio, avvocato ambizioso e conservatore. I due si incontrano quando Nina deve vendere la casa di famiglia, ma l’attrazione che nasce tra loro mette in discussione convinzioni politiche e certezze personali. Sullo sfondo di un’Italia attraversata da cambiamenti politici, la loro relazione diventa un gioco di seduzione e conflitto, dove il confine tra ciò che rifiutiamo e ciò che ci somiglia si fa sempre più sottile.

Le luci nelle case degli altri

Tra i libri di Gamberale anche Le luci nelle case degli altri (pubblicato nel 2010 da Mondadori), dove l’autrice costruisce una storia corale intorno a Mandorla, una bambina di sei anni rimasta orfana della madre Maria. Prima di morire, la donna ha lasciato una lettera con una rivelazione: il padre della piccola vive proprio nello stesso palazzo. Ma chi è? Incapaci di trovare una risposta, gli uomini del condominio scelgono di crescere Mandorla insieme. Seguendola mentre diventa grande, ci affacciamo sulle vite dei suoi vicini e scopriamo che ogni casa custodisce luci e ombre, proprio come ciascuno di noi.

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L’amore quando c’era

In L’amore quando c’era (pubblicato nel 2012 da Mondadori), Chiara Gamberale racconta il riavvicinamento tra Amanda e Tommaso, che si ritrovano dopo dodici anni di silenzio grazie a una mail di condoglianze. Lui è sposato, ha due figli e una vita apparentemente felice; lei continua a interrogarsi sul significato della felicità e su quella sensazione di incompletezza che non riesce a lasciarsi alle spalle. Attraverso uno scambio di messaggi, riaffiorano sentimenti mai del tutto sopiti e una domanda difficile: è meglio inseguire ciò che abbiamo perduto o scegliere l’incertezza di ciò che ancora ci aspetta?

Quattro etti d’amore, grazie

Due donne, due vite apparentemente agli antipodi e un supermercato in cui ciascuna finisce per cercare, nel carrello dell’altra, ciò che sente mancare alla propria esistenza. Erica ha una famiglia, un lavoro stabile e tutte le responsabilità della vita adulta; Tea è una celebre attrice televisiva, libera agli occhi degli altri, ma intrappolata in una relazione complicata. Quattro etti d’amore, grazie (pubblicato nel 2013 da Mondadori) risalta tra i libri di Chiara Gamberale come un intreccio fitto di giochi di sguardi, fantasie e incomprensioni.

Per dieci minuti

Veniamo a uno dei libri più amati di Chiara Gamberale. Per dieci minuti (pubblicato nel 2013 da Feltrinelli e trasposto in un film nel 2024) racconta come per rimettere in moto la propria vita basti cominciare da dieci minuti. Quando la relazione sentimentale finisce, la casa cambia e anche il lavoro sembra sfuggirle, Chiara si ritrova senza i punti fermi su cui aveva costruito la propria esistenza. Decide allora di raccogliere una sfida: per un mese, ogni giorno, dedicare dieci minuti a qualcosa che non ha mai fatto prima. Tra esperimenti bizzarri, piccoli gesti e nuove scoperte, Chiara Gamberale mostra che il cambiamento, per quanto spaventoso, può diventare un’occasione per riscoprirsi e ricominciare.

Avrò cura di te

E se, nel momento in cui ci sentiamo più soli, qualcuno fosse disposto ad ascoltarci davvero? In Avrò cura di te (pubblicato nel 2014 da Longanesi e riproposto da TEA), Chiara Gamberale e Massimo Gramellini raccontano l’incontro tra Giò, trentaseienne alle prese con un amore finito e una vita che sembra sfuggirle di mano, e Filèmone, il suo angelo custode. Tutto comincia con una lettera, scritta quasi per disperazione e destinata a ricevere una risposta inaspettata. Attraverso un dialogo sorprendente, Giò intraprende un percorso alla scoperta di sé, imparando a distinguere la voce della paura da quella del cuore. Perché prendersi cura di qualcuno, a volte, significa prima di tutto imparare a prendersi cura di sé…

Adesso

Ci sono incontri che arrivano a sconvolgere ogni equilibrio e ci costringono a fare i conti con ciò che siamo davvero. In Adesso (pubblicato nel 2016 da Feltrinelli), Chiara Gamberale racconta l’innamoramento attraverso Lidia e Pietro: lei inquieta, sempre alla ricerca di emozioni nuove; lui introverso, ancora prigioniero di un passato doloroso. Quando si incontrano, entrambi devono decidere se lasciarsi andare o continuare a proteggersi dalle ferite. Tra desiderio, paure e legami irrisolti, la loro storia esplora la difficoltà di cambiare e il coraggio necessario per farlo. Non prima o poi, ma… adesso.

Qualcosa

In Qualcosa (pubblicato nel 2017 da Longanesi e riproposto da TEA), Chiara Gamberale, accompagnata dalle illustrazioni di Tuono Pettinato, dà vita a una fiaba ironica e surreale. La protagonista è la Principessa Qualcosa di Troppo, abituata a vivere ogni emozione senza misura, finché un dolore improvviso le lascia un vuoto dentro. Sarà l’incontro con il Cavalier Niente a insegnarle il valore del silenzio e della noia. Tra avventure stravaganti e tentativi di fuga da se stessa, la storia invita a riflettere sulla frenesia di riempire ogni spazio e sulla possibilità di accogliere anche ciò che manca.

Tutti i colori della Vita

A Senza non succede mai niente, almeno finché cinque abitanti non sono costretti a uscire dai loro palazzi e a scoprire che il mondo è molto più colorato di quanto immaginassero. In Tutti i colori della Vita (pubblicato nel 2021 da Feltrinelli), Chiara Gamberale accompagna – con le illustrazioni di Valeria Petrone – giovani lettrici e lettori in una fiaba dedicata alla scoperta dell’altro. Fuoco, Pepita, Blues, Nonno Carbone e Mister Green vivono infatti ciascuno immerso in un solo colore, convinti che non ne esistano altri. Sarà un vento straordinario a farli incontrare, mostrando loro quanto la diversità possa arricchire le nostre giornate. Una storia per imparare, fin da piccoli, che la vita acquista sfumature nuove quando smettiamo di restare chiusi nel nostro mondo.

L’isola dell’abbandono

Ci sono luoghi dove il passato continua ad aspettarci, anche a distanza di anni. Per la protagonista di questo romanzo, l’isola greca di Naxos è uno di questi: qui, dieci anni prima, è stata abbandonata dal suo primo amore Stefano e ha incontrato Di, un uomo capace di metterla di fronte alle proprie paure. Diventata madre, deve interrogarsi sul significato della famiglia, dell’amore e della fuga. Chiara Gamberale intreccia il mito di Arianna e Teseo con le inquietudini del presente, raccontando in L’isola dell’abbandono (pubblicato nel 2019 da Feltrinelli) quanto possano essere dolorose le trasformazioni della vita e quanto sia difficile rinunciare al controllo.

Come il mare in un bicchiere

Che cosa succede quando chi da sempre vive intrappolato nei propri pensieri sembra affrontare l’isolamento meglio degli altri? In Come il mare in un bicchiere (pubblicato nel 2020 da Feltrinelli), Chiara Gamberale racconta l’esperienza della quarantena attraverso sé stessa e altre persone che definisce “Dentro di Testa”, abituate a vivere emozioni intense e a rifugiarsi nella propria interiorità. La pandemia diventa così l’occasione per interrogarsi sul rapporto con gli altri, sulle distanze che ci separano e su quelle che, talvolta, ci proteggono. Anche perché, come ha raccontato l’autrice in un’intervista a ilLibraio.it, “la sensazione più pericolosa è quella di sentirsi persi mentre ci si sente intrappolati”.

Il grembo paterno

Quanto del nostro modo di amare dipende da ciò che abbiamo vissuto da bambini? È una domanda che attraversa Il grembo paterno (pubblicato nel 2021 da Feltrinelli), romanzo in cui l’autrice intreccia la storia sentimentale di Adele e Nicola con il rapporto irrisolto tra la protagonista e suo padre, Rocco. Quando l’intesa con Nicola comincia a incrinarsi, Adele torna nel paese d’origine, dove il soprannome “Senzaniente” continua a ricordarle le ferite della sua infanzia e le umili origini della famiglia. Tra ricordi, desideri e legami ambivalenti, il passato riaffiora e mette in discussione le certezze del presente…

I fratelli Mezzaluna

Tra i romanzi per ragazzi di Chiara Gamberale troviamo anche la recente uscita I fratelli Mezzaluna (pubblicato nel 2023 da Salani), una fiaba avventurosa che mette al centro due gemelli fuori dagli schemi: Lena, capace di porre domande che arrivano dritte al cuore, e Alen, che legge i pensieri attraverso il silenzio. Quando scoprono che la madre ha mentito loro sul padre, fuggono da Gabaville e finiscono nel Mondo Sottopelle, dominato da paura, rabbia e vergogna. Tra creature sorprendenti e prove da superare, i due impareranno che le emozioni non si escludono a vicenda e che accettare le proprie contraddizioni può cambiare il destino di un’intera comunità.

Dimmi di Te

Uno degli ultimi libri di Chiara Gamberale è Dimmi di Te (pubblicato nel 2024 da Einaudi), un testo in cui l’autrice parte da una crisi personale per intraprendere un viaggio nei ricordi dell’adolescenza. Diventata madre e alle prese con una quotidianità che le sembra soffocante, la protagonista decide di rintracciare alcuni compagni di scuola che un tempo idealizzava: la ragazza più desiderata, il ribelle, il bravo ragazzo, chi sembrava avere tutte le risposte. Attraverso questi incontri, passato e presente si intrecciano e le vecchie certezze vacillano. Ne emerge una riflessione sincera e intensa sulla crescita, sulle scelte compiute e sulla possibilità di riconciliarsi con la persona che siamo diventati, senza rinnegare quella che sognavamo di essere.

Liberi tutti

Arriviamo ora all’ultimo libro di Chiara Gamberale, Liberi tutti (pubblicato nel 2026 da Feltrinelli), un romanzo che assume i contorni di un thriller psicologico per indagare le fragilità dell’infanzia e le ferite che gli adulti continuano a portarsi dentro. Tutto comincia in una prima elementare di Roma, dove un evento sconvolgente coinvolge cinque famiglie. A raccontare è Titti, la maestra che conosce da vicino bambini e genitori, mentre i confini tra vittime e responsabili diventano sempre più sfumati. Con una trama ricca di tensione e personaggi pieni di contraddizioni, Gamberale ci invita a guardare oltre le apparenze e a chiederci quanto le nostre ferite condizionino il modo in cui amiamo, educhiamo e cresciamo. Qui la nostra recensione.

Fotografia header: Chiara Gamberale, nella foto Getty Editorial