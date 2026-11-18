“L’autonomia delle librerie resta il principio fondante del progetto”. Cleio, rete e realtà di servizi per le librerie indipendenti per bambine e bambini e ragazze e ragazzi, annuncia l’ingresso di tre nuovi partner: Editrice Il Castoro e le librerie Farollo e Falpalà (di Firenze e Ponteponente di Roma) – I particolari

C’è una novità per Cleio, rete e realtà di servizi per le librerie indipendenti per bambine e bambini e ragazze e ragazzi, che rafforza la propria compagine societaria con l’ingresso di tre nuovi partner: Editrice Il Castoro, per la componente editoriale, e le librerie indipendenti Farollo e Falpalà (rispettivamente di Firenze e Ponteponente di Roma), in rappresentanza del mondo delle librerie.

Un’alleanza che nasce, come annunciano dalla società, con l’obiettivo di “rafforzare e far crescere l’imprenditorialità nel mondo del libro per bambini e ragazzi, costruendo un polo di filiera capace di mettere in comune competenze, risorse e capacità di sviluppo, senza compromettere l’autonomia delle realtà che ne fanno parte“.

La realtà di Cleio

Nata nel 2013 dall’esperienza della libreria Centostorie di Roma, Cleio riunisce oggi circa 60 librerie indipendenti per bambini e ragazzi in tutta Italia. Attraverso servizi, formazione, iniziative condivise e collaborazioni con la filiera editoriale, sostiene “lo sviluppo e la sostenibilità delle librerie, valorizzandone l’autonomia e il ruolo di presidi culturali e luoghi di incontro e promozione della lettura nei rispettivi territori”.

L’ingresso dei nuovi soci

L’ingresso dei nuovi soci rappresenta ora “un passaggio importante”: l’obiettivo, sottolineano dalla società, è quello di “consolidare la propria struttura imprenditoriale, ampliare la rete, diversificare i servizi offerti alle librerie aderenti, e aprire nuove possibilità di sviluppo”.

Per farlo, Cleio ha scelto di coinvolgere alcune realtà “particolarmente dinamiche e innovative della filiera“, capaci di contribuire al progetto con “competenze ed esperienze complementari”.

A proposito della scelta di Editrice Il Castoro, questa nasce da “una visione condivisa e da una lunga storia di collaborazione e stima reciproca”.

Per quanto riguarda l’ingresso di Farollo e Falpalà e della Libreria Ponteponente, le due realtà “portano all’interno della compagine societaria la voce e l’esperienza diretta delle librerie indipendenti, riconoscendo loro un ruolo attivo nel percorso di crescita della rete”.

Mantenere la propria identità

“L’autonomia delle librerie resta il principio fondante del progetto“, sottolineano dal movimento, e proseguono: “Questa alleanza nasce per rafforzare le realtà che aderiscono alla rete, offrendo loro strumenti e opportunità che singolarmente sarebbe più difficile costruire. Ogni libreria continuerà a mantenere la propria identità, autonomia e specificità: la forza della rete sta proprio nella possibilità di collaborare senza rinunciare alle differenze”.

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“Abbiamo scelto di intraprendere questo percorso perché crediamo che le librerie indipendenti abbiano bisogno di nuove opportunità per crescere, ma anche di strumenti imprenditoriali sempre più solidi”, afferma Antonella De Simone, fondatrice di Cleio insieme ad Aurora Festa, e aggiunge: “La forza di Cleio è sempre stata quella di mettere in relazione realtà diverse, valorizzandone le specificità. L’ingresso di questi tre nuovi soci ci permetterà di fare un passo ulteriore, ampliare i servizi e costruire nuove possibilità di sviluppo, senza rinunciare al principio che ci guida fin dall’inizio: l’indipendenza di ogni libreria”.

Con questo rafforzamento societario, ora Cleio “punta a consolidare un polo di filiera indipendente, capace di generare nuove opportunità, sostenere le imprese culturali sul territorio e contribuire concretamente al futuro delle librerie per bambini e ragazzi, partendo da una convinzione: per difendere e valorizzare l’indipendenza delle librerie occorre anche creare le condizioni perché possano essere più forti, strutturate e capaci di affrontare insieme le sfide del mercato”.

Fotografia header: Letture in libreria (foto di GettyEditorial)