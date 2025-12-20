“Scarpette da ballo”: un classico sui sogni che parla al bambino che è in noi

La storia di Pauline, Petrova e Posy, tre bambine molto diverse, orfane adottate da un misterioso benefattore, è un inno alla speranza e alla resilienza: “Scarpette da ballo” di Noel Streatfeild (nella foto) parla di sogni, ma anche di responsabilità, di disciplina e di coraggio (ed è perfetto da leggere a Natale)

Ci sono romanzi che, come le luci di Natale, tornano ogni anno a risplendere con la stessa intensità, capaci di evocare emozioni che non conoscono stagioni. Scarpette da ballo di Noel Streatfeild (Blackie, traduzione di Angela Ricci) è uno di questi: attraversa le generazioni e, nel periodo delle feste, sembra assumere un’aura ancora più magica, come se le sue pagine fossero decorate da fili d’oro e carte che racchiudono splendide sorprese.

La storia di Pauline, Petrova e Posy è un inno alla speranza e alla resilienza: tre bambine diverse per carattere e inclinazioni, unite da un destino comune e da un sogno che prende forma tra le mura di una scuola di danza e recitazione.

Pauline, con il suo talento naturale per la recitazione; Petrova, più razionale e con lo sguardo rivolto al cielo e ai motori; Posy, nata per danzare, leggera come una fiaba. Ognuna di loro incarna un frammento di desiderio, un modo unico di interpretare la vita e di inseguire la propria vocazione.

Il fascino del romanzo sta proprio in questa coralità: non c’è un’unica protagonista, ma un intreccio di voci e sogni che si sostengono e si contrastano, come accade nelle famiglie vere. È un racconto di crescita, di sacrificio e di passione, che ci ricorda quanto sia importante coltivare il proprio talento, anche quando la strada sembra impervia.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Le favole non hanno il senso del Tempo ma, in questo particolare periodo dell’anno, Scarpette da ballo diventa un compagno ideale. Le atmosfere di Londra, i teatri, le prove di danza e le attese dietro le quinte si fondono con il calore delle feste, con il senso di comunità e di appartenenza che il Natale porta con sé. È un libro che parla di sogni, ma anche di responsabilità, di disciplina e di coraggio: valori che risuonano forti proprio quando ci ritroviamo a fare bilanci e a immaginare nuovi inizi.

I temi principali – la ricerca della propria identità, il valore della famiglia, la forza dei sogni – si intrecciano con naturalezza, rendendo il romanzo un classico che non invecchia. È una storia che parla ai bambini, ma che continua a incantare gli adulti, perché ci ricorda che la magia non è mai perduta: basta avere il coraggio di indossare le proprie “scarpette da ballo” e salire sul palcoscenico della vita.

Rileggere questo libro durante le feste significa concedersi un momento di dolcezza e di riflessione. È come sedersi accanto al fuoco, con una tazza di cioccolata calda, e lasciarsi trasportare da una narrazione che profuma di sogni e di speranza.

E proprio nelle parole delle protagoniste ritroviamo la forza di questa magia: Pauline che afferma “Io posso recitare, e lo farò”, Posy che esclama “Io sono nata per danzare”, e Petrova che confessa “Io non voglio il palcoscenico, voglio il cielo”. Tre voci diverse, tre sogni unici, che insieme ci ricordano che la vita è fatta di strade molteplici e di passioni da inseguire.

Questa lettura è un rito, che illumina il cammino e che ci ricorda che i sogni, se nutriti con dedizione e amore, possono davvero trasformarsi in realtà.

Fotografia header: Noel Streatfeild foto pubblicata per gentile concessione degli eredi